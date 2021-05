Familien frÃ¼hzeitig stÃ¤rken

Das Projekt »Familien frühzeitig stärken« ist ein semesterübergreifendes Projektseminar, in dem Studierende der Sozialen Arbeit Familien unbürokratisch in ihrem Alltag unterstützen. Anders als die Familienhilfen vom Jugendamt benötigen diese keine Hilfeanträge oder langfristige Hilfepläne. Die Studentinnen versuchen, die täglichen Probleme gemeinsam mit den Familien zu erörtern und zu meistern. Die Projektleitung liegt bei Prof. Dr. Stefanie Sauer, Fachgebiet Handlungstheorien und Methoden der Sozialen Arbeit.

So sind es beispielsweise Ämtergänge und Schul- oder Kita-Angelegenheiten, wobei die Studentinnen entlasten können: Sie beraten bei Erziehungsfragen oder bei der Bewältigung von Konflikten und wenden ihr im Studium erworbenes Wissen dabei aktiv an. Nicht selten sind sie auch Vermittlerinnen beim Aufbau von Kontakten zu weiteren Hilfen. Das Ziel des Projektes ist es, gemeinsam mit den Familien die Ressourcen zu erarbeiten, um nachhaltige Handlungsstrategien für den Umgang mit alltäglichen Herausforderungen zu entwickeln.

In den Familieneinsätzen wurde im vergangenen Jahr vermehrt sichtbar, dass viele Familien in eine Lücke zwischen öffentlicher Unterstützung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets und eigenen finanziellen Mitteln geraten. Das Bildungs- und Teilhabepaket ist eine staatliche Leistung für Kinder und Jugendliche aus Familien, die wenig Geld haben. Die Nachhilfe über das Bildungspaket wird in der Regel nur gewährt, wenn ein maßgebliches Bildungsziel in Gefahr ist oder die Noten schlechter als vier sind. Dies ist bei vielen Kindern in den betreuten Familien nicht der Fall. Ihre Noten reichen allerdings auch nicht aus, um ein gewünschtes Ausbildungsziel (z.B. Besuch des Gymnasiums) zu erreichen. Viele Familien und insbesondere Kinder mit hoher Selbstanforderung, suchen deshalb den Kontakt zu Institutionen, die Nachhilfeunterricht anbieten, können sich diesen finanziell jedoch nicht leisten. Daher haben es sich die drei Studentinnen zur Aufgabe gemacht, ein kostenloses Nachhilfeprojekt zu erarbeiten.

Kern der Idee ist die ehrenamtliche Unterstützung durch BTU-Studierende verschiedener Studiengänge. Gerne gesehen sind auch Ehrenamtliche aus dem außeruniversitären Bereich, die Lust haben, die Schüler zu unterstützen. Es geht dabei vorrangig um die Klassenstufen eins bis zehn und die Schulfächer Mathe, Deutsch, Englisch und die Naturwissenschaften. Bisher konnten 22 Ehrenamtliche für das Nachhilfeprojekt gewonnen werden.

Die Nachfrage ist wirklich groß und die Hilfe wird gerne angenommen. Das Projekt hat leider noch nicht genug Ehrenamtliche, um allen Kindern die Nachhilfe zu ermöglichen. Durch die derzeitige Pandemie ist für viele Ehrenamtliche nur eine Online-Nachhilfe möglich. Da die Ausstattung mit technischen Endgeräten der Schüler in Schulen weiterhin schleppend vorangeht, bitten die Studierenden um Spenden für die betreuten Kinder und Jugendlichen.Wer Geräte, wie einen alten Computer, einen alten Laptop oder ein altes Tablet besitzt, welche nicht mehr benötigt werden, kann sich bei den Studierenden melden: Nachhilfeprojekt-btu@web.de