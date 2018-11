Dr. Wolfgang Krüger geht in den Ruhestand

An der Feierstunde im Stadthaus am Cottbuser Erich Kästner Platz nahmen zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft, darunter Ministerin Kathrin Schneider (SPD), Minister Prof. Dr. Jörg Steinbach (parteilos), Minister Stefan Ludwig (Die Linke) sowie der frühere Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) sowie Ulrich Freese (SPD), MdB, und Landrat Harald Altekrüger (CDU) teil.

IHK-Präsident Peter Kopf dankte dem scheidenden Hauptgeschäftsführer für sein Wirken zum Wohle der Südbrandenburger Wirtschaft und erinnerte an die zahlreichen freundschaftlichen Begegnungen, die immer von großem gegenseitigem Respekt und hoher Wertschätzung getragen gewesen seien. Es sei gewinnbringend für die Lausitzer Wirtschaft gewesen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Dr. Wolfgang Krüger habe sehr viel zur positiven Außenwirkung der Cottbuser Industrie- und Handelskammer beigetragen. Mit dem Blick in die Vergangenheit richtete Peter Kopf zugleich auch den Blick in die Zukunft und betonte, dass er sich sicher sei, dass der scheidende Hauptgeschäftsführer heute zwar in den (Un)Ruhestand verabschiedet werde, aber nicht ganz. Er sei sich sicher, dass Dr. Wolfgang Krüger auch weiterhin das Wirken der Industrie- und Handelskammer verfolgen und seine Erfahrungen einbringen werde. Minister Prof. Dr. Jörg Steinbach erinnerte daran, dass er mit Dr. Krüger vier Jahre lang einen gemeinsamen Weg gegangen sei und überbrachte die herzlichsten Grüße und besten Wünsche von Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke.

Mit dem Einspiel eines historischen Tondokuments vom damaligen Sender RIAS Berlin auf dem iPad erinnerte Prof. Steinbach an das einstige Wirken Dr. Krügers als Rundfunkjournalist und an sein Wirken bei der Überführung dieses Senders in eine neue Sendeanstalt sowie an die Zeit als Staatssekretär in Brandenburg. Er habe das Gefühl, dass die zehn Jahre als IHK-Hauptgeschäftsführer und somit als »Botschafter der Lausitz« der Lieblingsjob des nunmehr früheren Hauptgeschäftsführers der IHK Cottbus gewesen sei und er sei sich sicher, dass dieser auch künftig der Lausitzer Wirtschaft mit Rat und Tat zur Seite stehen werde.