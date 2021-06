CTK erstmalig mit Defizit

Get college essay papers for sale! BUY PAPER NOW. Cheap http://sovetsky.info/?liberty-university-admissions-essay Get Rid of Your Problems in a Few Hours! Hit another snag on your paper? Make use of our essay writing elves! The writers of ours have an almost magical ability to finish complex custom papers for college students in record short time. Having helped thousands of students they amassed and refined skills Die Städte müssen dann als Ausfallbürgen einspringen. Viele können das angesichts einbrechender Steuereinnahmen durch die Corona-Folgen kaum länger leisten.

Das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus ist das größte Krankenhaus Brandenburgs. Mit knapp 3000 Mitarbeitern ist das CTK der größte Arbeitgeber in Cottbus. Das Krankenhaus der Maximalversorgung behandelt 150 000 Patientinnen und Patienten jährlich, 40 000 davon stationär.

Der Jahresabschluss des CTK weist für das Jahr 2020 erstmalig seit der GmbH-Gründung einen Fehlbetrag in Höhe von 2,3 Millionen Euro aus. Damit fällt das Defizit zwar niedriger aus, als nach dem Ausbruch der Pandemie zunächst angenommen. Dennoch wird deutlich, dass trotz der Hilfen des Bundes die wirtschaftliche Belastung durch Corona für das CTK immens war. Hier zeigt sich, dass die Hilfen des Bundes insbesondere für Großkrankenhäuser wie das CTK nicht vollumfänglich auskömmlich waren.

Dr. Markus Niggemann fordert eine auskömmliche Finanzierung des CTK: »Das CTK muss weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber bleiben und stetig Tarifanpassungen vornehmen, um im Wettbewerb um Pflegekräfte mithalten zu können. Die Investitionspauschale des Landes deckt den Investitionsbedarf im CTK bei weitem nicht ab. Wenn wir im Strukturwandel bestehen wollen und das Krankenhaus eine zentrale Rolle spielen soll, dann muss das Land auch seinen Beitrag dazu leisten.«

Der Deutsche Städtetag sowie die Standortstädte der Maximalversorger und Schwerpunktkrankenhäuser fordern konkret: »Der Bund muss Rahmenbedingungen schaffen, damit die Betriebskosten auskömmlich finanziert werden können, die Tarifsteigerungen aller Berufsgruppen im Krankenhaus vollständig refinanziert werden, die strukturell unterfinanzierte Leistungsbereiche wie etwa Geburts- und Kinderkliniken finanziell klarkommen und die Infrastruktur für Notfallbehandlungen und medizinische Versorgung vorgehalten werden kann und grundfinanziert wird. Zudem müssen die Länder ihrer Investitionsverpflichtung nachkommen und die milliardenschwere Lücke bei der Förderung von Investitionen schließen. Der Investitionsstau der vergangenen zehn Jahre von mindestens 30 Milliarden Euro muss zügig aufgelöst werden.«

1991 übernahm die Stadt Cottbus das Carl-Thiem-Klinikum vom Bund und führt es seither als Eigenbetrieb. Das CTK hat sich zu einem medizinischen Hochleistungszentrum entwickelt und ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Berliner Charité.