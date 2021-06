Cottbuser Landesmuseum lÃ¤sst KÃ¼nstler tanzen

Place a "write my essay" order and get online academic help from cheap Mini Storage Business Plan. 24/7 Non-plagiarized essay writer help from /paper „Ich freue mich, dass wir nach einer so langen Analogabstinenz des Kunst- und Kulturerlebens die Wiedereröffnung unseres Museums nun mit einem multidisziplinären Programmangebot verbinden können“, sagte BLMK-Direktorin Ulrike Kremeier. Das zusätzliche Angebot ist vor allen Dingen durch eine Kooperation mit der Tanzwerkstatt Cottbus und der Tanzfabrik Potsdam möglich geworden. Einmal ist das Foyer im DKW und dreimal die „Spielwiese“ vor dem Industriedenkmal der Spielort für die tänzerischen Aufführungen.

Richtig los geht es nach dem Auftakt Anfang des Monats im Rahmen des „Tanzprojektes DiR – Dance in Residence Brandenburg" am 11. Juni, 17 Uhr. Da ist der international renommierte Choreograf und Tänzer Jason Corff im BLMK zu Gast. In einer guten Stunde geht der lange Zeit in New York und jetzt in Berlin lebende Künstler mit Master-Abschluss im Foyer des Dieselkraftwerkes auf die Suche nach neuen Impulsen für sein aktuelles Projekt „The Approach and the Square" („Die Annäherung an den Platz"). „Inspirieren lässt sich Corff bei seinen Choreografien unter anderen von der Architektur von Gebäuden und der Anordnung von Plätzen in einer Stadt und stellt das Resümee den Museumsbesuchern vor", so das Landesmuseum.

Am 19. Juni, 16 Uhr stellt die Cottbuser „tanzkompanie golde g.“ unter Leitung von Golde Grunske gemeinsam mit Sophia Wetzke vor dem Museum ein neues Kunstprojekt vor. Die zweiteilige Arbeit mit dem Titel „Wir wollen Deine Geschichte hören! – In Zeiten wie diesen“ setzt sich mittels zeitgenössischen Tanz und Audiodokumentation mit dem Begriff „Heimat“ im „Hier und Jetzt“ in der Lausitz auseinander. Eine Woche später, am 24. Juni, 16 Uhr, gibt es dann ebenfalls wieder vor dem DKW, ein „Kleines Zirkusjuwel aus Frankreich“ für die ganze Familie. Dabei ist die Tanzperformance „La fuite“ („Die Flucht“) zu sehen. Zum Finale wird dann am 26. Juni, 10.30 Uhr, vom Verein zur Förderung des Zeitgenössischen Tanzes in Cottbus „ars momento“ und dem BLMK auf der Wiese zum „Tanz im Park“ eingeladen. Die Tanzstunde leitet der Tänzer und Choreograf Jason Sabrou. Die Außenveranstaltungen sind kostenfrei. (kay)

Tanzperformances im und am Cottbuser Landesmuseum, Am Amtsteich, 11., 19. 24. und 26. Juni. Weitere Infos unter www.blmk.de. Anmeldungen zum Museumsbesuch unter Tel. 0355/ 494 940 40. BLMK-Öffnungszeiten: Diienstag bis Sonntag 12 bis 18 Uhr