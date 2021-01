Alexander Knappe trailert jetzt bei RTL und Vox

http://www.umpod.cz/?help-on-an-peer-presure-essay - confide your coursework to qualified writers employed in the service Perfectly written and custom academic essays. All sorts of Die Fans des 35-jährigen, sympathischen Sängers und Entertainers kommen seit dem aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. „Ein wundervolles, gefühlvolles Video, das mich zu Tränen gerührt und mir viel Mut gemacht hat“, schrieb eine glühende Verehrerin. Jetzt sind auch die privaten Sender von RTL und Vox auf den Knappe-Song aufmerksam geworden. Sie haben das erfolgreiche Video als Trailer ihren täglichen Programmankündigungen vorgespannt. Die zwischen 40 und 120 Sekunden langen Einspieler werden vor allem bei Vox ausgestrahlt. Sie kündigen so bekannte Sendungen, wie „Kitchen Impossible“, „Die Höhle der Löwen“, „Grill den Henssler“ oder „Sing meinen Song“, an. Zu sehen sind sie jedoch auch bei RTL, RTL plus, Nitro und Super RTL.

Der am 15. Februar 1985 in der Neißestadt Guben geborene Alexander Knappe hatte sich bereits Ende des vergangenen Jahres erfolgreich den einschränkenden Corona-Bedingungen gestellt. Bei Freiluftauftritten im Cottbuser Lausitzpark begeisterte er tausende Autokinofans, die ihn mit einem Dauer-Hupkonzert frenetisch feierten. Am 1. Dezember öffnete er musikalisch mit seinen Titeln, wie „Weil ich wieder zu Hause bin" oder „Alles geht vorbei" das erste Weihnachts-Kalendertürchen am Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum, dem größten Krankenhaus des Landes Brandenburg. Zwischen Weihnachten und Neujahr gab er ein umjubeltes Online-Konzert zu Gunsten der angeschlagenen Club- und Kneipenszene in seiner Heimatstadt. Jetzt kommt für die Kämpfernatur mit Überlebensinstinkt vielleicht seine größte Stunde. Mit der Trailerkampagne erhält der einstige Fußballer von Energie Cottbus und Hertha BSC sowie Trainingsgefährte von Diskus-Weltmeister und Olympiasieger Robert Harting bundesweit viel Aufmerksamkeit. „Alles geht vorbei", singt Knappe. Aber „alles hat seine Zeit", tröstet er sein Publikum in der schweren Corona-Zeit. (kay)