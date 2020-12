Technikum-Allee neu bepflanzt

Thesis Our http://www.oalth.gr/money-can-buy-everything-argumentative-essay/ provides a well-written, perfectly formatted manuscript that meets global publication standards. Dissertation Our editors ensure that your dissertation complies with academic writing rules and APA or other citation formats. Proposals Your proposal is matched with editors who specialize in the same subject area so they are fluent, not only in English but also Durch die Stürme im Jahr 2017 entstanden an den Bäumen entlang der Technikum-Allee in Dippoldiswalde große Schäden. Es bildeten sich Spannungsrisse, Fäulnis, Pilzbefall und die Stand- bzw. Bruchsicherheit war nicht mehr gewährleistet. Im Sinne der Verkehrssicherungspflicht mussten die Bäume gefällt werden.

Nun erfolgten kürzlich die Ersatzpflanzungen entlang der Technikum-Allee. Dabei fiel die Wahl auf die Zerreiche. Die Bäume wurden entlang des Dammweges im Abstand von ca. 2,50 Metern zum Geländer gepflanzt, um den typischen Allee-Charakter wieder herzustellen.