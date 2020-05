Kretschmer in Pirna bürgernah

Aufgerufen zu einer Demo am 21. Mai, einem Mittwoch, also dem Wochentag, an dem seit Wochen hunderte Kritiker zusammentraten, hatte diesmal Stadtoberhaupt Klaus-Peter Hanke unter dem Motto »Gemeinsam aus der Krise – Für Pirnas Zukunft!«. Dies ist als eine Reaktion auf die vorausgegangenen Proteste zu verstehen und kam doch relativ spät. An der Kundgebung nahmen laut Polizei rund 300 Personen teil. Die Hälfte von ihnen folgte einem gut einstündigen Spaziergang des Oberbürgermeisters, die anderen verweilten weiter auf dem Marktplatz.



MP Kretschmer kam spontan



Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erschien währenddessen unangekündigt, nahm darauf aktiv an dem Geschehen teil und scheute auch kein Gespräch mit Kritikern der Corona-Beschränkungen.

Er trug diesmal einen Mund-Nasen-Schutz, was wohl auch auf die zum Teil kritische Berichterstattung seines maskenfreien Auftritts wenige Tage zuvor in Dresden zurückzuführen war. Bei einem Glas Bier war er bei den Gastronomen bis 22 Uhr Ansprechpartner vor Ort.



Diesmal alles anders?



An der Demo nahmen zudem Vertreter von Kirchen und Verbänden, zahlreiche Bürger und Stadträte teil, um »friedlich« zu demonstrieren. Auch Tom Pauls zeigte sich bei dem Auftritt. Einige Demonstranten trugen weiße Rosen bei sich, die sie den Einsatzkräften der Polizei übergeben wollten, die diese allerdings ablehnten.

Der Hauptgewinner des Abends war jedoch der Ministerpräsident, der das Gespräch mit den Bürgern suchte und dabei auch Kritik an sich herankommen ließ.



Bürgerdialog des OB



Für Mittwoch, den 27. Mai, hatte Oberbürgermeister Hanke erneut zum Dialog unter dem Motto »Pirnaer Marktplatzgespräche – Was bewegt Pirna« aufgerufen. Bürger waren an diesem Abend unabhängig ihrer Meinung und ihrer Standpunkte dazu aufgerufen, ins Gespräch zum Thema »Was bewegt unser Pirna – Was bewegt Dich?« zu kommen. Alle Akteure waren gebeten, ihre Bereitschaft für den Austausch zu zeigen, indem sie ein weißes Hemd oder eine weiße Oberbekleidung trugen.Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke: »All denen, die ehrlichen Herzens an einem Dialog interessiert sind, steht im Zentrum der Stadt unser Marktplatz für Gespräche offen. Meinungsvielfalt bedeutet Reden und Zuhören.« Mit rund 80 Teilnehmern war diese Veranstaltung aber nur mäßig besucht.

Trotz allem muss nochmals erwähnt werden, dass bisher nur ein Bruchteil der Demonstranten während der Spaziergänge gegen die Corona-Beschränkungen handgreiflich geworden war und damit allen Pauschalisierungen Einhalt zu gebieten ist. Die maßgeblichen Bilder von Gewalt wurden durch einige Medien herausgesogen und explizit weitergetragen.