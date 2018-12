Klaus Fiedler weiter in Amt und Würden

Suzuki kracht in Kleintransporter

Schirgiswalde-Kirschau. Bei einem Unfall auf der Sauerstraße in Schirgiswalde wurden am Montagnachmittag zwei Personen verletzt. Eine 63-jährige fuhr in ihrem Suzuki von Kirschau kommend in Richtung Markt. In einer Rechtskurve geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem VW- Kleintransporter zusammen. Dessen 64-jähriger Fahrer und sie selbst erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die freiwillige Feuerwehr Schirgiswalde hat bei der Beräumung der Unfallstelle tatkräftig unterstützt. Die Straße musste für einige Stunden gesperrt werden. Auch auf den Umleitungsstrecken kam es in der Folge zu Verkehrsbehinderungen. Abschlepper nahmen zum Schluss die Unfallfahrzeuge an den Haken. Der Schaden belief sich insgesamt auf circa 20000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst hat die Bearbeitung übernommen.Bei einem Unfall auf der Sauerstraße in Schirgiswalde wurden am Montagnachmittag zwei Personen verletzt. Eine 63-jährige fuhr in ihrem Suzuki von Kirschau kommend in Richtung Markt. In einer Rechtskurve geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in…

