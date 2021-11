Bad Gottleuba-Berggießhübel bleibt Doppelkurort

Dynamo: Öffentliches Training

Dresden. In dieser Woche bietet die SG Dynamo Dresden zwei öffentliche Trainingseinheiten an. Die Fans der Schwarz-Gelben können sowohl am Montag, 15. November und Dienstag, 16. November, die Arbeit der Zweitliga-Profis aus nächster Nähe verfolgen. Beide Einheiten beginnen 14 Uhr, trainiert wird in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Aufgrund der durch die Sächsische Staatsregierung beschlossenen Verschärfung der Coronavirus-Schutz-Verordnung gelten folgende Regeln: Bei den öffentlichen Trainingseinheiten handelt es sich um keine Groß-Veranstaltung und keine Veranstaltung im Innenbereich – somit gilt für den Zutritt die ‚3G-Regel' und es können sowohl geimpfte als auch genesene und getestete Zuschauer/innen das Training der SGD verfolgen. Der Zugang erfolgt jeweils 30 Minuten vor Trainingsbeginn über das Personentor am Hauptgebäude. Im Trainingszentrum der SGD am Messering 18 gelten während des Trainingsbetriebs strikte Abstands- und Hygieneregeln. Autogramm- und Selfie-Wünsche dürfen derzeit leider nicht erfüllt werden. Das Tragen einer Mund- und Nasenabdeckung bis zum eingenommenen Platz auf der Tribüne ist Pflicht. Dort kann die Maske anschließend abgesetzt werden. Parkplätze stehen auf öffentlichem Gelände am Messering außerhalb des Trainingszentrums ausreichend und kostenfrei zur Verfügung. Auf dem Gelände selbst herrscht ein absolutes Alkohol-, Glasflaschen und Rauchverbot. Das Mitbringen von alkoholfreien Getränken ist gestattet.