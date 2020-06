Winzer bieten "Sommer der offenen Weingüter"

Weitere gebrauchte Laptops gesucht

Coswig. Stadtrat Thomas Kneusel hatte im Mai gemeinsam mit der Initiative »Coswig – Ort der Vielfalt« aufgerufen, nicht mehr benötigte Notebooks aus Haushalten oder Firmen zu spenden. Die Coswiger Firma EP: K&G media übernimmt kostenlos die technische Aufarbeitung der Geräte, die technisch geprüft und mit mit Windows 10 sowie OpenOffice neu installiert werden. Die aufgemöbelten Laptops werden an Schüler weitergegeben, die zu Hause über kein eignes Gerät für Homeschooling verfügen. Die ersten neun überarbeiteten Laptops wurden am 29. Juni in der Leonhard-Frank-Oberschule übergeben. Die nächsten sechs Geräte werden derzeit fit gemacht und gehen sie an Schüler einer weiteren Oberschule in Coswig. Allerdings ist die Zahl der Schüler, die auf ihren eigenen Laptop warten, noch immer groß. Mindestens 30 weitere Geräte werden benötigt. Geeignet sind Geräte, die funktionsfähig, nicht älter als zehn Jahre Jahre sind, ab Windows 7 und über einen Arbeitsspeicher ab vier GB verfügen. Wer helfen will, kann sein Altgerät bei K&G media in Coswig abgeben, größere Stückzahlen bitte vorher telefonisch anmelden unter Tel. 03523 /84747.Stadtrat Thomas Kneusel hatte im Mai gemeinsam mit der Initiative »Coswig – Ort der Vielfalt« aufgerufen, nicht mehr benötigte Notebooks aus Haushalten oder Firmen zu spenden. Die Coswiger Firma EP: K&G media übernimmt kostenlos die technische…