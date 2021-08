Verlorener AutoschlÃ¼ssel und viel Ã„rger

How To Write An Introduction For Essay Artwork - Get started with dissertation writing and compose the best term paper ever forget about your worries, place your task here and receive Was war passiert? Im Februar stellte ein 47-Jähriger sein Fahrzeug auf dem Parkplatz am Rathaus ab. Dabei verlor er seinen Autoschlüssel. Ein 38-Jähriger fand diesen wenig später und öffnete das Auto. Als der Fahrzeugbesitzer den Verlust des Schlüssels bemerkte und zurück lief, parkte der Beschuldigte gerade aus und fuhr los. Um die Flucht zu verhindern, stellte sich der Eigentümer in den Weg und legte sich auf die Motorhaube. Das störte den mutmaßlichen Dieb wenig. Er drückte auf's Gas und verschwand. Der Autobesitzer verletzte sich dabei am Knie.

Nachdem der Beschuldigte nach intensiven Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei identifiziert werden konnte, hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dresden am 5. März 2021 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Er ist bereits erheblich und auch einschlägig vorbestraft. Bei der Begehung der Tat stand er unter Bewährung. Zum Tatvorwurf hat sich der Beschuldigte bislang nicht eingelassen.

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen den 38-jährigen Deutschen nun Anklage zur Großen Strafkammer des Landgerichts Dresden erhoben. Dem Beschuldigten liegt u.a. schwerer räuberischer Diebstahl, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und gefährliche Körperverletzung zur Last.