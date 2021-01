Tischlerei mit TÃœV-QualitÃ¤tssiegel

Professional Math For Critical Thinking. Content editing and proofreading editors. Book editing help for novels, manuscripts, fiction, nonfiction, and more. Die K&S Einrichtungs GmbH mit Sitz in Coswig (Kreis Meißen) wurde Ende letzten Jahres vom TÜV Rheinland nach ISO 9001:2015 zertifiziert. »Für eine Tischlerei stellt dies eine große Leistung dar«, so Martin Schrödel, Geschäftsführer des Familienunternehmens.

Die 1898 gegründete Firma hat sich in den letzten Jahren regional, national und international bereits einen Namen gemacht. So wurde zum Beispiel das«Légère Hotel« in Bielefeld mit dem Finest Iinterior Award 2016 in der Kategorie Design ausgezeichnet – das Coswiger Unternehmen war für die Inneneinrichtung verantwortlich. Außerdem stattete das Familienunternehmen das Hotel Gewandhaus Dresden, die Swisshotels in Genf und Dresden sowie das Kameha Grand in Zürich mit einem kompletten Hotelinterieur aus.

Im Rahmen des Audits und der Zertifizierung durch den TÜV Rheinland wurden jetzt alle Prozesse genauestens unter die Lupe genommen. Dazu zählt nicht nur die Just-in-Time-Produktion von Möbeln, sondern auch die Logistik, um termingenaue Lieferungen garantieren zu können.