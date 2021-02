Sternwarte: Neues Objektiv fÃ¼r Fernrohr

The Differences Between Highschool And College Essay that we offer is unsurpassed by other writing companies for a number of reasons. First, our writers are the best in the industry. They have years of experience doing PhD dissertation writing. Many are now, or have been in the past, college professors who now exactly what a dissertation committee is looking for in this important body of work. They know everything Seit 1. Februar ist der große, historische Refraktor der Sternwarte Radebeul mit einen neuen Objektiv ausgestattet.

Die alte Optik war seit 1969 ununterbrochen im Einsatz und nach all den Jahren hatten Feuchtigkeit und Staub seine sichtbaren Spuren hinterlassen. Vergangenes Jahr gab deshalb die Stadtverwaltung die Herstellung einer neuen Frontlinse in Auftrag.

Das neue Objektiv (Kosten rund 8.300€) wurde eigens für das Radebeuler Teleskop angefertigt. Das Spezialglas dafür stammt aus Japan, die Verantwortung für die Gesamtherstellung lag bei einer optischen Firma aus Dresden (BelOptik). Es stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber des alten Objektivs dar und kann ein besonders farbfehlerfreies, kontrastreiches und helles Bild liefern.

Sobald die Sternwarte für den Besucherverkehr wieder geöffnet sein wird, steht das Fernrohr den Besuchern jeden Freitag wieder zur Verfügung.