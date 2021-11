Pfandbon-Aktion lÃ¤uft wieder

Viele Oberlausitzer dürften die Aktion schon kennen, denn es gab sie in den vergangenen Jahren regelmäßig. Der Verein Herzenswünsche Oberlausitz und der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland haben sich auch dieses Jahr wieder zusammengetan. Bis 15. Januar können jetzt in vielen Kaufland-Filialen wieder Pfandbons gespendet werden. Das so gesammelte Geld geht an den Verein, der damit schwerkranken Kinder und Jugendlichen Herzenswünsche erfüllt.

Polizist für einen Tag

So geschehen beispielsweise beim 7-jährigen Marco. Der Junge aus Weißwasser hat unter anderem mit Kleinwuchs und einem Hirnödem zu kämpfen. Beim ersten Treffen mit dem Herzenswünsche-Verein sagte er: „Ich möchte gern ein Tag Polizist sein. Die Polizisten haben es auch nicht einfach und darum bin ich da genau richtig.“ Gesagt, getan. Der Verein nahm mit dem Polizeirevier Weißwasser Kontakt auf und Polizist Thomas Bergner organisierte einen besonderen Tag für Marco, an dem er den Polizeialltag kennenlernen konnte.

Auch dem 10-jährigen Yannick, der mit einer ausgeprägten Lernbehinderung zur Welt kam und sehr früh seine leibliche Mutter durch einen Verkehrsunfall verlor, konnte der Verein in diesem Jahr einen Wunsch erfüllen. Für ihn gab’s ein neues Fahrrad.

Es sind zwei Beispiele für die Arbeit des Vereins, die durch die Pfandbon-Aktion unterstützt wird. „Wir sind der Überzeugung, dass die Erfüllung von Herzenswünschen neue Kraft und Lebensfreude hervorrufen kann. Dass dies auch das Kaufland so sieht, macht uns stolz und wir möchten uns im Namen aller schwerkranken Kinder und Jugendlichen für die treue Unterstützung bedanken“, sagt der Vereinsvorsitzende Silko Hoffmann.

In diesem Jahr sind die Kaufland-Filialen folgender Orte bei der Aktion mit dabei: Bautzen, Cottbus, Görlitz, Großröhrsdorf, Guben, Hoyerswerda, Löbau, Senftenberg, Spremberg, Weißwasser, Zittau

Herzenswünsche mitteilen

Wer selbst einen Herzenswunsch hat oder jemanden kennt, dem ein besonderer Wunsch erfüllt werden sollte, der kann sich unter info@herzenswuensche-ol.de an den Verein wenden. Angegeben werden sollten Vor- und Zuname, Wohnort, Telefonnummer, Alter, Erkrankung und natürlich der Herzenswunsch. „Wie immer werden wir alles daransetzen, jeden einzelnen Herzenswunsch zu erfüllen“, sagt Silko Hoffmann. „Trotzdem müssen wir aus aktuellem Anlass darauf hinweisen, dass wir aufgrund der Gesundheitslage nicht jeden Herzenswunsch sofort erfüllen können.“