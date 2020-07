Gaming-Liga in Weißwasser

In der Hafenstube in Weißwasser wird zukünftig regelmäßig gezockt. Mit den Lockerungen der Corona-Regeln kann die Hafenstube wieder neue Kulturangebote ins Leben rufen. Mit dabei: Der Start einer Gaming-Liga. „Wir wollen gerade Jüngere aus den verdunkelten und einsamen Wohnzimmern holen, denn Videospiele machen in Gemeinschaft am meisten Spaß. Einmal im Monat könnt ihr euch in der Hafenstube nicht nur um die besten Highscores duellieren, sondern auch tolle Preise gewinnen“, sagt Robert Seidel, der das Angebot entwickelte. Gesponsert werden die Preise vom Expert in Weißwasser.

Gespielt wird auf der Playstation 4. Alle Matches werden dabei live von Kommentatoren moderiert. Die Games sind alle ab 12 Jahren freigegeben. Es wird zwei Vorrunden und zwei Finalrunden geben. Und dabei treten nicht nur die Besten gegeneinander an, sondern auch die Mittelmäßigsten. Wer eine Vorrunde verliert ist somit nicht automatisch ausgeschieden. „Man kann von Videospielen halten, was man möchte. Doch sie bringen die Menschen zusammen und lassen sie gemeinsam Spaß haben. Der Fokus auf Geschicklichkeits- und Sportspiele erlaubt es auch Jugendlichen teilzunehmen und gerade am Freitagabend ist die Auswahl an Veranstaltungen für die junge Generation eher gering. Daher unterstützen wir als Expert Weißwasser das neue Angebot der Hafenstube“, sagt Geschäftsführer Michel Holtzheuer.

Wer mitmachen möchte, sollte sich anmelden unter Robert@skz-telux.de oder einfach am 31. Juli rechtzeitig in der Hafenstube sein. Denn an diesem Tag startet die Liga um 19 Uhr. Teilnehmen können maximal 16 Spieler. Zuschauer sind immer willkommen, um ihren Favoriten anzufeuern. Die Gaming-Liga wird einmal im Monat stattfinden und regelmäßiges mitmachen lohnt sich, denn es wird im Dezember einen Jahressieger geben.

Gaming in der Hafenstube