Brunch, Kleidertausch-Café und Konzert

Am Sonntag, 23. Februar findet in der Hafenstube des Soziokulturellen Zentrums Telux in Weißwasser der 9. Kultur-Brunch statt. Ab 10.30 Uhr kann wieder gemeinsam bei gutem Essen und guter Musik in den Sonntag gestartet werden. Der Eintritt ist wie immer frei, doch darf gern ein Beitrag geleistet werden zum gemeinsamen Buffet in Form von Lieblings-Stullen, Salat, Kuchen, Brot oder was das Herz sonst begehrt. Musikalisch wird der Brunch durch das Folk-Quartett „Sad Boys“ aus Poznan begleitet.

Ebenfalls am Sonntag findet die erste Auflage des Kleidertausch-Cafés „Weitertragen“ im Soziokulturellen Zentrum Telux statt. Hier können alte Lieblings-Kleidungs-Stücke in neue Hände gegeben werden. Der Eintritt ist frei, jedoch sollten mindestens drei bis maximal sieben Kleidungs-Stücke zum Tauschen mitgebracht werden. Getauscht werden sollte nach dem Fairness-Prinzip, was gebraucht wird und etwa dem Wert des Mitgebrachten entspricht.

Mitgebracht werden können gut erhaltene und saubere Kleidungsstücke, jedoch keine Unterwäsche und Kinder-Kleidung. Für Kinder-Kleidung wird es voraussichtlich separate Angebote geben. Ansonsten richtet sich das Café an alle Geschlechter von der Jugend bis in das hohe Alter. Und wie der Name schon sagt, kann bei Kaffee und Kuchen geplauscht, getauscht und verweilt werden. Das Kleidertausch-Café ist ein Projekt im Rahmen der lokalen Partnerschaft für Demokratie des Landkreises Görlitz.

Knapp eine Woche später, am 29. Februar, ist die Dresdner Band „Die Arbeit“ zu Gast im Soziokulturellen Zentrum. Zurzeit sind die vier Herren sehr umtriebig: Am Freitag erscheint das brandneue Album „Material“ beim Label Undressed Records aus Dresden. Danach geht es auf Tour. Der Einlass für da Konzert in Weißwasser beginnt um 20 Uhr. Tickets sind nur an der Abendkasse verfügbar.