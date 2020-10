Ideen für die Innenstädte

In Zittau hat man gute Erfahrungen mit dem Wettbewerb »Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen« gemacht. Die Stadt hat sich in der Vergangenheit schon mehrmals beteiligt. 2014 belegte man mit dem Konzept zur Revitalisierung der Fleischbänke den zweiten Platz, 2018 gab‘s zwei Sonderpreise für »Zittau gärtnert« und im vergangenen Jahr einen Anerkennungspreis für das Projekt »Vorhang auf für die Innere Weberstraße«.



Auch dieses Jahr ist Zittau wieder dabei, hat sich mit »Ab in die Lücke« beworben. Ziel des Zittauer Projektes ist die Umgestaltung einer Baulücke zu einem neuen Treffpunkt für Jugendliche im Stadtzentrum. Citymanager Stephan Eichner, die Wirtschaftsförderung der Stadt, die Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft und der Verein »Zittau lebendige Stadt« entwickelten das Projekt gemeinsam mit dem Zittauer Ortsverein des Deutschen Kinderschutzbundes, der seit drei Jahren das Jugendcafé X in der Böhmischen Straße betreibt. »Die Jugendlichen wollen das Café in den Sommermonaten ins Freie verlagern«, beschreibt Stephan Eichner die Idee. Studierende der Hochschule Zittau/Görlitz haben dazu während eines Workshops mehrere Entwürfe zur Gestaltung einer verwilderten Baulücke erarbeitet. Die Entwürfe sind der Kern des Projektes, in dem auch weitere Aktionen zur Begleitung des Vorhabens beschrieben sind.

Weißwasser setzt auf die Glaskarte

Auch Weißwasser beteiligt sich wieder am Citywettbewerb. Sieben Mal war die Glasmacherstadt bisher dabei, zwei Mal wurden Projekte prämiert. 2005 überzeugte der Stadtrundgang »Pfad der Elemente« und 2019 gab es den Sonderpreis von 10.000 Euro für die Glaskarte. »Auch in diesem Jahr haben wir einen Beitrag eingereicht, die Weiterentwicklung der Glaskarte«, verrät Stadtsprecher Wulf Stibenz. »Glas schafft das« lautet der Titel. Dahinter verbirgt sich ein Teil einer Gesamtstrategie zu identitätsstiftenden Maßnahmen in der Stadt und die Glaskarte steht im Mittelpunkt. Die Karte soll gleichzeitig Einkaufsgutschein für den lokalen Einzelhandel und Datenträger/-brücke zu historischen, vergessenen, aufgegeben, teils auch verlorenen Orten in der Stadt sein. Über eine passende Website können diese Plätze und Objekte wiederentdeckt werden. Außerden dient die Glaskarte als Eintrittskarte für das örtliche Glasmuseum.

Görlitz war bisher immer dabei

Ganz besonders aktiv ist man in Görlitz. »Die Stadt beteiligt sich auch am 17. Wettbewerb von ‚Ab in die Mitte! City Offensive Sachsen‘ und gehört damit zu den ganz wenigen Städten, die bei jeder Runde dabei waren«, so Sprecherin Juliane Zachmann. Zuletzt konnte Görlitz im Wettbewerb 2019 einen dritten Preis erzielen, der mit 10.000 Euro dotiert ist. »Stadt Oase Postplatz« hieß die Idee, bei der es um zugkräftige Angebote im ersten Jahr des runderneuerten Postplatzes ging. Corona verhinderte allerdings die Umsetzung. Die Mitstreiter im Kreativteam hoffen daher auf 2021. »Möglicherweise wird die aktuelle Idee gleich aufgesattelt«, so Zachmann. Über deren Inhalt möchte man aber noch nichts verraten.

Wann werden die Gewinner genannt?

Eine Jury aus Vertretern der Initiatoren und Sponsoren sowie aus Fachleuten für Stadtentwicklung und Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft wählt aus den bei der IHK Leipzig eingereichten Projekten die Preisträger. Die Entscheidung wird zur Abschlussveranstaltung am 6. November im Rahmen der Messe »denkmal« bekannt gegeben. Vergeben werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 100.000 Euro sowie mehrere Sonderpreise. Der Freistaat Sachsen, die Sächsischen Industrie-und Handelskammern und zahlreiche Sponsoren organisieren den Wettbewerb »Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen« seit 2004. Ziel des Wettbewerbs ist es, innovativen Ideen für vitalere Innenstädte landesweite Aufmerksamkeit zu verschaffen. Bisher beteiligten sich 120 sächsische Kommunen mit 330 Projekten.