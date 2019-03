Zoll findet Koks in Skateboard-Rollen

Wie entwickelt sich Merzdorf weiter?

Riesa. Erste Bürgerversammlung zum Thema "Wohngebiet Merzdorf" am 12. März. Zu einer Bürgerversammlung sind die Einwohner des Wohngebietes Merzdorf am Dienstag, 12. März, von 17 bis 19 Uhr in die Grundschule »Storchenbrunnen« in der Alleestraße 41 eingeladen. Merzdorf befindet sich im Umbruch und wird von verschiedenen…