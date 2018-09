Zimmis Einwurf – Nur im Märchen liegt Wahrheit

Das hat aber lange gedauert. Endlich ist er raus, der Trainername für die Schwarz-Gelben: Maik Walpurgis. Er stand ohnehin auf Dynamos Wunschliste ganz oben. Doch aus unerfindlichen Gründen drehte sich auf einmal das Namenkarussell wie verrückt. Und nun zwei Tage vor dem wichtigen Auftritt in Regensburg hat der Rotschopf zugesagt. Walpurgis war in der letzten Saison nach nur drei Spieltagen in Ingolstadt geschasst worden. Pikant: Er will zwei Co-Trainer mitbringen. Einer davon sitzt beim Fußball-Lehrerlehrgang direkt neben Cristian Fiel. Sei es wie es sei. Den Auftritt in Regensburg muss ohnehin die Mannschaft hinbekommen. Nur nicht gerade so wie in Lotte gegen Rödinghausen. Also, holen wir doch mal die Löw-DFB-Taktik gegen Frankreich raus. Alle hinten reinstellen und nur nicht verlieren. Wenn das mal gut geht.

Ging es beim netten DFB nicht. Da liegen doch die elektrischen Nachrichten um das die Welt interessierende Spiel gegen Peru offen herum wie die Nacktbader an einem Badesee. Da kann der Präsident sich noch so schick in einen teuren Anzug zwängen und immer wieder in die Kamera lächeln. Tja, es ist gerade das Märchen des Königs neuer Kleider, was uns allen vorgeführt werden soll. Wenn ich alleine an das wunderschöne Herz denke, was uns im Musentempel von München von Freikarteninhabern vorgeführt wurde. Vor dem schönen Nulltorespiel gegen die Franzosen. Da muss einer doch mit Schwung auf den Rasen laufen. So ist das halt bei Leuten, die in einer ganz anderen Welt zu Hause sind. Bitte nicht wecken. Wir träumen weiter.

Ihr Gert Zimmermann

Die Video-Kolumne "Zimmis Grätsche" von und mit Gert Zimmermann gibt's >>HIER<<