An einem nasskalten Dezemberabend 2015, mit spröden Lippen im Laptop suchend und nichts findend, kam die heute 31-Jährige auf die Idee, sich selbst um ihre vegane Lipenpflege zu kümmern. Sie machte sich schlau, aus welchen Ingredenzien so ein Lippenbalsam besteht, besorgte sich selbige, ging in ihre Küche und fing an zu experimentieren. Wachs schmelzen, Aromen kombinieren, Sheabutter aus Gläsern kratzen, mit Pipetten in kleine Förmchen einfüllen – die studierte Politologin und Mediatorin fand schnell Gefallen daran. Und einen tollen Marketingspruch: #weilküssenfetzt. Ihre drei Produktreihen verkauft Maria seither übers Internet und auf Märkten überall in Deutschland.

Dank Crowdfunding zu Kapital

Jetzt folgt der nächste große Schritt für die Zweifachmama: Am 10. Oktober eröffnet sie auf der Rothenburger Straße unter dem Namen »O‘Shea« einen Laden für handgemachte Kosmetik.

Um für ihre Lippenpflege die Zertifizierung als »Naturkosmetik« zu bekommen, startete Maria Herrmann 2018 eine Crowdfunding-Aktion. Auch jetzt will sie über diese Plattform bis zur Ladeneröffnung wieder Geld einsammeln. Ihr Ziel sind 3.500 Euro. »Mit dem Geld will ich den Wareneinkauf finanzieren und den Laden so gestalten, dass ihr euch dort wohl fühlt«, wirbt Maria.

Wer das Projekt unterstützen will, kann sich auf www.startnext.com/o-shea informieren.