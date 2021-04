Tunnel "KÃ¶nigshainer Berge" gesperrt

Pay For Research Paper Writing with Expert Ph.D. Get help with your thesis today!!! Writers Special discounts, friendly customer service, money-back guarantee. Für die Arbeiten wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Nieder Seifersdorf und Kodersdorf in beiden Richtungen im gleichen Zeitraum für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Görlitz wird an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf über die Bedarfsumleitung U 5 (Staatsstraße 122, Bundesstraße 115) zur Anschlussstelle Kodersdorf geleitet.

Wer in Fahrtrichtung Dresden unterwegs ist, wird an der Anschlussstelle Kodersdorf über die Bedarfsumleitung U4 in entgegengesetzter Richtung geführt. Der Parkplatz mit WC Wiesaer Forstwird zur Vorbereitung der Tunnelarbeiten in Richtung Dresden ab Freitag, den 23. April, ab 15 Uhr gesperrt.

Am 27. April werden die technischen Anlagen des gereinigten Tunnels routinemäßig gewartet. Die volle Funktionstüchtigkeit wiederum wird am 28. April im Rahmen eines kurzen Verkehrsstopps überprüft.

Vom 26. bis 29. April werden außerdem auf der A4 mehrere Lärmschutzwände gereinigt. Dafür muss der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.