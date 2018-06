Syrer wegen mehrfacher sexueller Übergrifft geschnappt

Dem 33-Jährigen wird vorgeworfen, Anfang Juni eine 19-Jährige in Löbtau und Ende Mai zwei Frauen an der Görlitzer Straße sexuell belästigt zu haben. Zudem folgte er am Morgen des 26. Mai einer 23-Jährigen an der Grunaer Straße in einen Hauseingang und versuchte sich dort an der jungen Frau zu vergehen. Erst nach massiver Gegenwehr ließ er von ihr ab und flüchtete. Außerdem soll er im Februar und März dieses Jahres ähnliche Taten an der Hechtstraße, der Fichtenstraße sowie der Rudolf-Leonhard-Straße begangen haben.

Darüber hinaus wurden Anfang März eine 24-Jährige an der Görlitzer Straße sowie eine 34-Jährige am Bischofsweg körperlich bedrängt und unsittlich berührt. Auch in diesen Fällen ermitteln die Kriminalisten gegen den Syrer.

Zur Verhaftung am Sonntag kam es, weil eine der Geschädigten den Tatverdächtigen wiedererkannte, als er ihr auf der Louisenstraße begegnete.Sie verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den 33-Jährigen vorläufig fest. Er wurde am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.