Bahn frei für 30 Stunden

Von Freitagabend bis Samstagnacht können alle Straßenbahnen, Busse, Fähren, S-Bahnen und Nahverkehrszüge im gesamten VVO-Gebiet kostenfrei genutzt werden.