Sophie Dreblow komplettiert Libera-Duo

Der DSC-Kader freut sich die Verpflichtung einer weiteren vielversprechenden Spielerin bekannt geben zu können. Sophie Dreblow komplettiert 2021/22 das Libera-Duo des Teams. „Ich freue mich unglaublich, die nächste Saison beim DSC zu spielen und mich hier in einem sehr professionellen Club weiterzuentwickeln", sagte sie zu ihrer Verpflichtung.

Dreblow erwartet sowohl ein hohes Trainingsniveau als auch einen harten Wettkampf und sieht dies als Chance sich zu verbessern. „Ausschlaggebend für den Wechsel nach Dresden war sicher, dass ich hier bestmöglich vorankommen und auch internationale Luft schnuppern kann.“

Cheftrainer Alexander Waibl zu den Gründen, warum der DSC in Sophie Dreblow die ideale Bereicherung für das Team sieht: „Es ist ideal zwei Liberas im Kader zu haben. Es steigert das Trainingsniveau erheblich und ist natürlich eine unschätzbare Sicherheit, wenn die andere Libera nicht fit sein sollte. Als ich hörte, dass Sophie sich gerne als Backup für Linda uns anschließen möchte, musste ich nicht lange überlegen. Sophie ist eine hochveranlagte, und obwohl noch junge, auch schon sehr wettkampferfahrene Libera. Sie weiß, dass sie bei uns ihre Fähigkeiten weiter entwickeln wird und zu einer noch besseren Spielerin werden wird. Ich schätze besonders ihre positive, dynamische Art und freue mich auf unser Powerlibera-Duo!"

Für die 22-Jährige Sophie Dreblow ist der Wechsel nach Dresden ein nächster Schritt in der Entwicklung der talentierten deutschen Libera. Zudem freut sie sich, dass Dresden nicht so weit von ihrer Familie weg ist und sie, so es das Training zulässt, auch wieder ihr Hobby wandern aufleben lassen kann. „Dresden ist eine schöne Stadt und etwas näher bei meiner Familie. Das sind schöne Nebeneffekte. Wandern gehe ich gerne und war auch schon viel in meiner Kindheit in der Sächsischen Schweiz unterwegs. Falls es der Trainingsplan mal erlaubt, würde ich dort gerne mal wieder hin.“

Steckbrief

Geburtsdatum: 09.07.1998

Geburtsort: Schwedt/Oder

Nationalität: D

Größe: 1,68 m

Trikotnummer: #12

Position: Libera

Bisherige Vereine: SC Potsdam, VCO Berlin, NawaRo Straubing

Größte Erfolge: Jugend- und Junioren Nationalmannschaft, 2x A- Nationalmannschaft, Deutscher Meister U14 & U16, 6. Platz U18 WM, 7. Platz U19 EM

