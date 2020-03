Sieben Täter bei Einbruch ins Grüne Gewölbe?

Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Sonderkommission "Epaulette" der Polizei sind bei ihren Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe am 25. November 2019 ein ganzes Stück weiter gekommen.

Die Ermittler konnten zwischenzeitlich neue Erkenntnisse rund um das Tatfahrzeug herausarbeiten. Die Täter hatten einen Audi S6 (Sportversion des Audi A6) bei ihrer Flucht genutzt und später in einer Tiefgarage an der Kötzschenbroder Straße in Brand gesetzt.

Dieser Audi S6 (Baujahr 2006) wurde 2017 abgemeldet und im August 2019 von einer Privatperson an einen Unbekannten verkauft worden. Den Wagen hat ein junger Mann bei dem Verkäufer in Magdeburg ab. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Abholer im Zusammenhang mit dem späteren Einbruch steht.

Der Käufer/Abholer des Audi S6 ist etwa 25 Jahre alt, hatte dunkle Haare und eine schlanke Statur.

Polizei geht von sieben Tätern aus

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen mittlerweile von sieben Tatbeteiligten aus.Diese Einschätzung ergab sich zunächst aus einer Fallanalyse der Spezialisten des Landeskriminalamtes Sachsen. Weitere Ermittlungen sowie umfassende Videoauswertungen bestätigten diese These.

Ebenso gehen die Ermittler davon aus, dass die Tat langfristig vorbereitet wurde.

So ist das Fluchtfahrzeug möglicherweise kurz vor der Tat am 25. November 2019 farblich verändert worden. Ursprünglich war der Audi stratosblau. Zeugen hatten ein derartiges Fahrzeug Tage vor dem Einbruch in Dresden gesehen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Täter den Audi umlackiert bzw. umfoliert haben könnten, so dass dieser am Tattag als helles Fahrzeug mit dunklem Dach wahrgenommen wurde.

Wer hat einen stratosblauen Audi S6 in der Woche vor dem 25.11.2019 im Stadtgebiet Dresden wahrgenommen? Sind bundesweit Werkstätten bekannt, in denen zum fraglichen Zeitraum ein Audi S6 farblich umgestaltet wurde?

Hinweise zum Phantombild und zum Audi S6 nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.