Riku Helenius muss Saison beenden

Für Riku Helenius ist die DEL2-Saison vorzeitig beendet. Der Torhüter der Dresdner Eislöwen hatte sich am 16. März bei der 2:5-Niederlage bei den Löwen Frankfurt eine Verletzung am Knöchel zugezogen. Die Dresdner Eislöwen werden die Spielzeit mit Nick Jordan Vieregge und David Miserotti-Böttcher im Tor beenden.

Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Der Ausfall von Riku wiegt natürlich schwer, allein aufgrund seiner Erfahrung. Er ist ein super Torhüter und ein toller Mensch und ich wünsche ihm, dass er schnell wieder fit wird. Es zieht sich aktuell leider wie ein roter Faden durch unsere Mannschaft. Aber ich habe vollstes Vertrauen in Nick und David."

Riku Helenius hat in dieser Saison 34 Spiele für die Eislöwen absolviert mit einer Fangquote von über 90 Prozent. Die Dresdner Eislöwen wünschen dem 33-Jährigen eine schnelle und vollständige Genesung und hoffen ihn bald wieder auf dem Eis sehen zu können.

