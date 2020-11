PÃ¼nktlich zum Advent: NeustÃ¤dter Kiez'lmarkt

Looking for best Example Of A Problem Statement In A Research Papers to solve a tough finance assignment, a tricky law essay, a technical project management report or a general Die Weihnachtsbeleuchtung, die es schon seit fast 30 Jahren gibt, ist in diesem Jahr noch ein Stückchen umfangreicher geworden. Insgesamt hängen 137 Lichterketten, die Gesamtlänge beträgt rund zwei Kilometer. 150 Sterne und zehn Kandelaber tauchen die Neustadt in weihnachtliches Licht, dass dank moderner LED-Technik dennoch mit wenig Strom auskommt. Die insgesamt 6.150 Leuchten verbrauchen nur 3.700 Watt.

Finanziert werden die Sterne und Bögen von insgesamt 300 Neustädter Gewerbetreibenden und Hauseigentümern.

Der Gewerbe- und Kulturverein Dresden Neustadt hat in diesem Jahr nicht nur die Weihnachtsbeleuchtung organisiert, sondern hilft den Gewerbetreibenden auch mit der Plattform www.neustadt-bringts.de und einer Glühwein-Aktion.

Projektleiter Torsten Wiesener: »Wir spendieren teilnehmenden Läden ein kleines Kontingent an hochwertigem Glühwein, damit können die Händler ihren Kunden ein Mitbringsel aus der Neustadt anbieten.«

Im Gewerbe- und Kulturverein Dresden Neustadt engagieren sich seit 1992 Händler, Gastronomen und Bewohner des Viertels für die Neustadt.