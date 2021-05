Pillnitzer Kamelienhaus wird verschoben

Our follow site scans each order under a plagiarism checker in order to make sure that there is no inauthentic text in your written assignment. You also can check it all by yourself as our custom writing services provide a detailed plagiarism checker tool report of your order. Money-back guarantee ; Our custom writing services believe in building a trusting relationship with Auf fest verlegten Schienen gelagert, wird das 54 Tonnen schwere und über 13 Meter hohe Haus neben die Kamelie geschoben. Wer das kleine Spektakel der Kamelienhausfahrt selbst erleben möchte, hat dazu um 10 Uhr vor Ort Gelegenheit. Dann öffnen sich die beiden großen Flügeltore und das Haus setzt sich für rund zehn Minuten langsam in Bewegung bis die Kamelie vollständig im Freien steht.

Die Pillnitzer Kamelie wurde 1801 als bereits etwa 30-jährige Pflanze von Hofgärtner Carl Adolph Terscheck

im Schlosspark ausgepflanzt. Über 200 Jahre später misst sie heute fast zwölf Meter Breite, neun

Meter Höhe und 37 Meter Kronenumfang.

Das heutige gläserne Schutzhaus wurde 1992 aus Glas und Stahl gefertigt. Ein Klimacomputer

übernimmt vollautomatisch die Steuerung von Temperatur, Belüftung, Luftfeuchte und Beschattung,

so dass die Kamelie vor der Kälte abgeschottet bei 4 bis 6°C überwintern kann. In der Blütezeit von

ca. Mitte Februar bis ca. Mitte April schmücken zehntausende Blüten die Kamelie. Ihre ungefüllten

Blüten sind glockenförmig, duften nicht und leuchten karminrot.

Eintrittspreis Schlosspark Pillnitz: Tagesticket 3€, ermäßigt 2,50 €, Kinder bis 16 Jahre und Inhaber der

Jahreskarte „Gartenfreund für 1 Jahr“ frei