PichelmÃ¤nnel-Oktoberfest wieder verschoben

VGH-Flotte wird moderner

Hoyerswerda. Minzgrün – das ist der Farbton, in dem künftig alle neu angeschafften Busse der VGH lackiert sein werden. Der erste Bus in der auffälligen Farbe fährt seit Mitte März im Hoyerswerdaer Stadtverkehr.