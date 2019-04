Ostern in der Hofewiese

Karwoche in der Frauenkirche

Dresden. Am Sonntag Palmarum, der die Karwoche einleitet, predigt am Morgen Landesbischof Dr. Carsten Rentzing und am Abend Altbischof Jochen Bohl. Im 11-Uhr-Gottesdienst erklingen Auszüge aus Mozarts »Spaur-Messe«. Das gesamte Werk ist im Rahmen der nachmittäglichen Geistlichen Sonntagsmusik zu erleben, die vom Chor der Frauenkirche und der Chursächsischen Philharmonie Bad Elster auf historischen Instrumenten gestaltet wird. Am Gründonnerstag, an dem Christen an das letzte gemeinsame Essen Jesu mit seinen Jüngern erinnern, feiert Frauenkirchen-Pfarrerin Angelika Behnke um 18 Uhr einen Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl. Am Karfreitag lädt sie 15 Uhr zum Gottesdienst zur Sterbestunde Jesu ein, in dem auch Choräle aus Bachs »Johannespassion« zu hören sind. Bereits am Morgen gestaltet Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt einen Gottesdienst, der um 11 Uhr beginnt. Am Abend führt Frauenkirchenkantor Matthias Grünert traditionell die »Johannespassion« von J. S. Bach auf. Solisten, der Kammerchor der Frauenkirche und das "ensemble frauenkirche dresden" wirken mit. Am Karsamstag lädt die Frauenkirche von 13 bis 17.30 Uhr zu einer gestalteten Besichtigung ein. Ostersonntag beginnt mit einem Festgottesdienst am Morgen und endet mit einem Orgelkonzert am Abend (12 Euro). Ostermontag findet 11 Uhr ein Festgottesdienst statt für Paare, die 2009 in der Frauenkirche getraut worden sind. Am Sonntag Palmarum, der die Karwoche einleitet, predigt am Morgen Landesbischof Dr. Carsten Rentzing und am Abend Altbischof Jochen Bohl. Im 11-Uhr-Gottesdienst erklingen Auszüge aus Mozarts »Spaur-Messe«. Das gesamte Werk ist im Rahmen der…

weiterlesen