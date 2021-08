Nur 'ne Dekowaffe? Trotzdem melden

Eine Reihe von Schusswaffen, Waffenteilen und Magazinen darf man nach dem neuen Waffenrechtsänderungsgesetz nicht mehr besitzen beziehungsweise muss ihr Besitz legalisiert werden. Noch bis Mittwoch, 1. September 2021, können betroffene Waffen und Waffenteile abgegeben oder ihr Besitz durch Anzeige bei der Waffenbehörde legalisiert werden. Nach Ablauf der Übergangsfrist kann der Besitz eine Straftat sein.

Von der gesetzlichen Neuregelung betroffen sind unter anderem Our Custom Essay Definition include the possibility to communicate with the writer during the completion of the project. This allows you to know the status and progress while your request is being fulfilled. We offer 24/7 customer support service and work under tight deadlines to make sure you have quality content when you need it most. Free revisions are provided with custom requests to ensure bisher erlaubnisfreie Salut- und Dekowaffen. Dabei handelt es sich um Waffen, die nach einem Umbau keine scharfe Munition mehr verschießen können. Ihr Besitz ist nunmehr anzeige- bzw. erlaubnispflichtig.



Pfeilabschussgeräte (außer Armbrust oder Bogen), die noch bis zum 1. September 2020 frei erworben und besessen werden durften, sind mit Inkrafttreten des Gesetzes den Schusswaffen gleichgestellt. Ihr Besitz ist darum anzuzeigen und eine waffenrechtliche Erlaubnis zu beantragen.

Darüber hinaus sind bestimmte Waffenteile, zum Beispiel Gehäuseober- und -unterteile von halbautomatischen Büchsen, sogenannte Upper-/Lower Receiver, und für Schusswaffen bestimmte Magazine oder Magazingehäuse, die eine Kapazität von zehn Patronen bei Langwaffen und 20 Patronen bei Kurzwaffen überschreiten, künftig verbotene Gegenstände. Für sie ist eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen.

Wo kann eine Waffenerlaubnis beantragt werden?

Für die Beantragung der entsprechenden Erlaubnis oder bei Fragen zu den Regelungen muss man sich an die jeweils örtlich zuständige Waffenbehörde wenden. Personen mit Hauptwohnsitz in Dresden oder in Dresden Gewerbetreibende können ihre Fragen und Anträge an die untere Waffenbehörde der Landeshauptstadt Dresden richten.



Alternativ können die nunmehr verbotenen oder erlaubnispflichtigen Gegenstände kostenfrei bei der zuständigen Waffenbehörde oder einer Polizeidienststelle zur ersatzlosen Vernichtung abgegeben werden.

Die untere Waffenbehörde Dresden, Theaterstraße 13, nimmt solche Gegenstände nach Terminabstimmung per E-Mail waffenbehoerde@dresden.de entgegen.

Kleiner Tipp: Wer mit Waffen oder Waffenteilen dort aufkreuzt, sollte alle Gegenstände ausschließlich in verschlossenen Behältnissen transportieren.

Mehr zum Dritten Waffenrechtsänerungsgesetz hier