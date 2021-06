Nepheliad oder die Kunst des Farbemischens

Resume Writing Services Vero Beach Florida today and youll enhance your chances of getting the best grade! Price Plan & Our Features. .99 per page. Due date 14 days or longer. Free Outline; Free Formatting; Free Title page; Free Reference Page; Free Revisions; Free Submission by Chapters; Free Plagiarism Report; Free Customer Service; Additional Services. An abstract is 275 words max; it highlights the key Nepheliad? Nie gehört. Wer oder was verbirgt sich dahinter? Anne-Ailine Krause klärt auf: »Das ist ein altes englisches Wort für Wolkennymphe. Ich mag dieses Wort.«

Wolkennymphe, das klingt leicht, zart, sanft und beschwingt. Und es passt zu dem, womit sich die junge Frau am liebsten befasst: Aquarellmalerei. »Ich liebe eigentlich alles was mit Kunst zu tun hat: Filme, Animationen, Gemälde in Museen, Aquarellblumen, Keramik, Linolschnitt, digitale Kunst«, sagt sie. »Aber diese zarten Aquarelltöne und das Malen mit diesen Farben liebe ich ganz besonders.«

»Farbe herstellen ist ein sehr meditativer Prozess, der mir viel positive Energie bringt«

So sehr, dass sie auf die Idee kam, ihre Farben selbst herzustellen. Begonnen hat sie damit Anfang letzten Jahres, als sich der erste Lockdown übers Land legte und Anne- Ailine Krause plötzlich viel Zeit hatte für kreatives Schaffen. Aus Farbpigmenten von Pflanzen und natürlichen Mineralien sowie Bindemittel mischt sie sich seither ihre eigenen Farben. Was ein ziemlicher langer, aber auch sehr meditativer Prozess ist. Denn zunächst fertig die 33-Jährige aus Farbpulver und Bindemittel den gewünschten Farbton an, was im Schnitt drei bis vier Stunden dauert. Dazu braucht sie Glasläufer, eine angeraute Glasplatte und eben viel Zeit, denn das Pigment muss vollständig im Binder aufgelöst sein und am Papier haften bleiben. Und dann wird Schicht für Schicht von dieser Masse in kleine Farbschälchen gefüllt, was wiederum bis zu einer Woche dauern kann, denn die Farbschichten müssen gut austrocknen, dürfen nicht rissig werden oder Luftblasen ausbilden.

»Da steckt richtig viel Arbeit drin, aber auch sehr viel positive Energie und Emotionen und beides überträgt sich wiederum beim Malen auf meine Bilder«, beschreibt sie diesen Prozess.

Mit Elan und Mut in die Selbstständigkeit

Ihre selbst hergestellten Farben verkauft Anne-Ailine Krause jetzt auch über ihre Homepage www.nepheliad.de, denn seit 1. April, ist sie in ihrem »Nepheliad Studio« ihre eigene Chefin. Hier gibt sie außerdem Kurse in Aquarellmalerei, verkauft ihre eigenen Bilder und fertigt auch Auftragsarbeiten wie Illustrationen und Videobearbeitung an. Außerdem entwirft sie Logodesigns, schreibt Texte, macht Grafikdesign und arbeitet als Übersetzerin. Denn neben Kunstgeschichte hat sie auch Anglistik studiert. Was wiederum erklärt, woher Anne-Ailine Krause den Begriff Nepheliad kennt.