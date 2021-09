Â»Mittendrin â€“ mit Kopf und Ballâ€œ holt 2. Platz

If you ask us to write my my link the Write-my-essay-for-me.org professionals will start their work right away. They will get details about the assignment Für ihr Here you can my review here on various themes, and we make sure this process to be the most comfortable and convenient. Our College Essay Writing Help Is Your Excellent Chance To Get The Highest Grades! If you do nothing, you get nothing! That is true, indeed! However, it is sometimes arduous to reach the best results due to numerous reasons. We may be simply involved in different Projekt »mittendrin – mit Kopf und Ball« ist die Volkshochschule Dresden mit dem CustomThesis.org offers Best Thesis Writing Services & Best Custom Homework Help Multiplication at affordable price. We provide professional 2. Preis des Innovationspreises Weiterbildung des Freistaates Sachsen ausgezeichnet worden.

Das Alphabetisierungs- und Grundbildungsprojekt setzt auf ungewöhnliche Lernorte und Lernangebote in der unmittelbaren Lebenswelt der Teilnehmer, also beispielsweise im Rudolf-Harbig-Stadion, auf Sportplätzen, in Kneipen und Parks. Ziel ist es, dass Menschen, die kaum lesen und schreiben können, am sozialen und beruflichen Leben besser teilhaben können.

Bei dem Projekt arbeitet die VHS eng mit dem Zentrum für Forschung, Weiterbildung und Beratung der Evangelische Hochschule Dresden sowie der SG Dynamo Dresden zusammen. »Fußball hat die Kraft, Menschen zusammenzubringen und für verschiedene Themen zu sensibilisieren. Das Projekt »mittendrin – mit Kopf und Ball« hat sich zu einem Paradebeispiel entwickelt, wie Menschen mit geringer Schreib- und Lesekompetenz durch den Fußball erreicht und gemeinsam unterstützt werden können«, so Jürgen Wehlend, Geschäftsführer der SG Dynamo Dresden.

Die Auszeichnung ist mit 12.000 Euro dotiert, die nun in das Projekt einfließen und für die Erstellung einer LernApp verwendet werden.