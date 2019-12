Mitbegründer Palais Sommer verstorben

"Unser Freund und Mitgründer des Palais Sommer in Dresden, Prof. Aleko Adamia, ist von uns gegangen. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie in Georgien und in Deutschland. Aleko Adamia hat den Palais Sommer mitgeprägt und viele Künstler für ihre Mitarbeit begeistert. Das jährliche Pleinair, der Künstleraustausch mit der Kunstakademie Tbilisi, die jährliche Ausstellung Kultur.Synchron und der Canalettopreis - all das wäre undenkbar gewesen ohne Aleko. Sein künstlerisches Werk wird uns auch in Zukunft begleiten", sagt Jörg Polzenz, Geschäftsführer des Palais Sommer Dresden.

Der am 27. Februar 1962 in Tbilisi geborene Künstler studierte in den 1980-er Jahren an der Georgischen Kunstakademie. Seit 1991 war er freischaffend und lebte in Deutschland und Georgien. 2005 war er der Initiator des "Sommeratelier" am Königsufer, 2008 fand das erste Sommeratelier im Park des Japanischen Palais statt. 2009 war er Mitbegründer des Palais Sommer Dresden. 2012 wurde Aleko Adamia zum Gastprofessor an der Georgischen Kunstakademie Tbilisi berufen.

Werke von Aleko Adamia befinden sich unter anderem in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, im Kupferstichkabinett und in Privatsammlungen in Österreich, Deutschland, Frankreich und Georgien.