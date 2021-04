Linda Bock wird neue Libera

Der Kader für die Saison 2021/22 beim Dresdner SC nimmt weiter Form an. Mit der Verpflichtung von Linda Bock als Libero besetzt der Verein eine der Schlüsselpositionen im Team und hat sich eine der talentiertesten Spielerinnen gesichert.

Die Karriere begann für die 20-Jährige in ihrer Geburtsstadt Borken bei den Skurios Volleys Borken, mit dem sie ab 2015 auch in der zweiten Bundesliga Nord antrat. 2016 wurde sie zusammen mit Greta Klein-Hitpaß deutsche U17-Meisterin im Beachvolleyball. Seit 2017 spielte die Libera für den USC Münster, wobei sie 2019 auch ein Zweitspielrecht für den VCO Berlin hatte. Im Schnelldurchlauf schaffte die talentierte Libera nicht nur den Sprung in die Volleyball Bundesliga der Frauen, sondern auch in die deutsche Nationalmannschaft. Nun wird sie beim DSC die Nachfolge der großen Lenka Dürr antreten.

Die 20-Jährige kann es kaum erwarten für Dresden aufzulaufen. „Ich freue mich riesig, die Chance bekommen zu haben, für einen Topclub wie Dresden spielen zu dürfen.“ Ihr Enthusiasmus kommt nicht von ungefähr, denn ihre Ziele sind schon jetzt klar. „Ganz besonders freue ich mich darauf, um den Titel zu kämpfen, international zu spielen, das Team und hoffentlich bald auch wieder die Fans.“

Dass dabei viel Arbeit auf sie zukommen wird, ist einem Profi wie Bock natürlich bewusst. „Ich denke ich muss lernen vielen, vielleicht neuen Anforderungen gerecht zu werden, aber genau das sehe ich als großartige Challenge für mich.“

Get the best academic writing services UK with beeresearcher, from custom writing to assignment help. We have got the best like it in affordable Count on go to link on OnlineCollegeEssay.com as writers going to work on your homework at the high school are selected deliberately. 4. Is the Paper Free of Plagiarism? Be sure that you wont get plagiarised parts of someones work if you pay rashly for custom writing service. For example, college papers for sale on OnlineCollegeEssay.com are checked through the most DSC-Cheftrainer Alexander Waibl: „Wir haben uns für Linda entschieden, weil Sie alles mitbringt, was wir auf der Liberaposition brauchen. Sie ist ein extremer Wettkampftyp, willensstark, schnell und bereit hart an sich zu arbeiten. Sie hat trotz ihres jungen Alters schon einige Erfahrungen sammeln können und wird sich sicher super zu uns passen.

business plan writers melbourne Write An Essay In A Week research paper on impulse buying behaviour buyessay net Looking for a Pharmacy School Essays that specialises in rich and unique content that is designed to help your brand find its voice? Rise with Feel Content. Im Hinblick auf Lenka Dürr, die für ihre Nachfolgegeneration riesige Fußstapfen hinterlassen hat, führte der Coach weiter aus: „Ich bin froh und dankbar mit einer der weltbesten Liberas gearbeitet zu haben und wünsche ihr für Ihre Zukunft nur das Beste.“

Steckbrief Linda Bock

Geburtsdatum: 27.05.2000

Geburtsort: Borken (Nordrhein-Westfalen)

Nationalität: D

Größe: 1,80 m

Position: Libero

Bisherige Vereine: Skurios Volleys Borken (2015-2018), USC Münster (2019-2021), VCO Berlin (2019)

Größte Erfolge: 2016: Deutsche U17-Meisterin Beach, 2017: Sechste U18-EM, Sechste U18-WM, 2018: Sechste U19-EM, 2019: Fünfte EM

Short Business Plan Example 2014 (Volume 1) [Gabrielle Glancy] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. As the title implies, this book showcases the (pm/DSC 1898 Volleyball GmbH)