Leroy Kwadwo wechselt zur SGD

Die SG Dynamo Dresden hat Leroy Kwadwo von Zweitligist Würzburger Kickers verpflichtet. Der Linksverteidiger unterschreibt einen Vertrag über ein halbes Jahr bis zum 30. Juni 2021 plus Option.

Der 24-Jährige wechselt ablösefrei zur Sportgemeinschaft und wird künftig mit der Rückennummer 3 im Dynamo-Trikot auflaufen.

„Mit Leroy verpflichten wir einen Spieler, der als Linksverteidiger über Tempo, Athletik und Geradlinigkeit in seinem Spiel verfügt. Er gehörte als fester Bestandteil zur Würzburger Aufstiegsmannschaft, die in der vergangenen Saison den Sprung in die 2. Bundesliga geschafft hat. Mit der Verpflichtung eines neuen Linksverteidigers, der auch als Innenverteidiger zum Einsatz kommen kann, reagieren wir auf die aller Voraussicht nach noch mehrere Monate andauernde Ausfallzeit von Chris Löwe", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Dynamos Neuzugang hat den für jeden Neuzugang obligatorischen Medizincheck im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden bereits erfolgreich absolviert.

Wann das nächste Mannschaftstraining von Dynamos Drittliga-Profis in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie stattfinden kann, entscheidet das Dresdner Gesundheitsamt aller Voraussicht dann, sobald die Ergebnisse der aktuellen Testreihe vorliegen.

„Ich bin dankbar für die Möglichkeit, die sich mir nun mit dem Wechsel nach Dresden in diesem Winter geboten hat. Ich freue mich auf die Aufgabe und will als Teil der Mannschaft dazu beitragen, dass wir in den kommenden Monaten unsere Ziele erreichen. Ich möchte mich auf diesem Wege auch bei den Verantwortlichen der Würzburger Kickers bedanken, die mir bei diesem Transfer keine Steine in den Weg gelegt und den Transfer mit ermöglicht haben", erklärte Leroy Kwadwo am Montag nach seiner Vertragsunterschrift in Dresden.

Leroy Kwadwo wurde am 15. August 1996 in Herten (Nordrhein-Westfalen) geboren. Im Alter von sechs Jahren begann er bei der SG Wattenscheid 09 mit dem Fußballspielen. Anschließend wechselte er erst zu Rot-Weiss Essen, später war er noch für den SC Westfalia Herne und die TSG Sprockhövel im Juniorenbereich aktiv. Dort sammelte er auch seine ersten Erfahrungen im Männerbereich. 2016 ging es zunächst für ein halbes Jahr zurück nach Essen, bevor der 1,85 Meter große Linksverteidiger sich Anfang 2017 für sechs Monate dem U23-Team vom FC Schalke 04 anschloss.

Von 2017 bis 2019 stand Leroy Kwadwo bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Zu Beginn der Spielzeit 2019/20 wechselte der SGD-Neuzugang zu den Würzburger Kickers, wo er im Sommer 2020 an der Seite von Ex-Dynamo Sebastian Schuppan den Aufstieg in die 2. Bundesliga feierte.

Leroy Kwadwo ist in einer äußerst sportbegeisterten Familie zuhause: Sein Vater Osam war in den 1980er Jahren aus Ghana nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Nebenbei arbeitete er sich bis in die damals drittklassige Oberliga Westfalen als Fußballspieler hoch. Seine beiden Schwestern Yasmin (30) und Keshia (21) sorgen als absolute Topathletinnen der deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft seit Jahren national sowie international für Furore.

