Dresdens traditioneller Badstandort Prohlis verfügt ab Herbst über ein neues Hallen- und Freibad. Bereits nach Ende der Freibadsaison startet ab 6. September der Probebetrieb in der Schwimmhalle. Dieser sichert nicht nur das Schul- und Vereinsschwimmen ab, sondern ermöglicht auch die Optimierung der Abläufe.

In der Halle gibt es ein Schwimmer-Becken mit sechs 25-Meter-Bahnen, ein Springer-Areal mit Einer-, Dreier- und Fünfer-Absprungebene sowie einen Erlebnisbereich mit mehreren Attraktionen. Ein Highlight sind außerdem zwei Riesen-Röhrenrutschen – davon eine als Speed-Variante mit Geschwindigkeitsmessung.

Die Wasserflächen-Kapazität wurde im Vergleich zur alten Schwimmhalle Prohlis verdoppelt. Der großzügige Freibad-Bereich wurde komplett neugestaltet und steht den Gästen ab der Saison 2022 zur Verfügung.

Vor genau zwei Jahren erfolgte die Grundsteinlegung für das erste Projekt, das die Dresdner Bäder GmbH von der Planung bis zur Eröffnung komplett umgesetzt hat. Die Kosten für das Gesamtvorhaben belaufen sich auf rund 23 Millionen Euro – davon 5,2 Millionen aus der investiven Sportförderung und 2,1 Millionen aus dem Programm Soziale Stadt.