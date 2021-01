"Handyparken" soll erweitert werden

My Homework Help is house to expert English authors who can help you get proficiency of the English language, astonish your instructors and score that ideal A grade. Thats precisely why many of the trainees state, I constantly http://www.antholzer.de/?best-college-application-essay-you-want-to-attend online. Die Landeshauptstadt Dresden öffnet ihr E-Parkschein-System für private Anbieter. Noch bis 5. Februar 2021 läuft eine Ausschreibung zum sogenannten „Handyparken“.

„Wir wollen, dass neben den Bürgern auch die Gäste der Stadt – seien es Touristen oder Kongressteilnehmer – direkt über die von ihnen bereits genutzten Lösungen auf unser Parkgebührensystem zugreifen können. Wir wollen die Digitalisierung der Stadt weiter vorantreiben und den Anforderungen moderner urbaner Mobilität gerecht werden“, erläutert Dr. Robert Franke, Amtsleiter der Wirtschaftsförderung.



Am Markt verfügbare Lösungen versprechen zusätzlichen Komfort wie etwa das Nachbezahlen per Smartphone, ohne wieder zum Auto zu müssen. Zukünftig soll auch das direkte Bezahlen über die Navigationssysteme möglich sein. In einer Jurysitzung soll bereits Ende Februar 2021 eine Entscheidung fallen, damit in diesem Sommer die Anbieter starten können.



Detaillierte Informationen zur Ausschreibung einschließlich der geforderten technischen Schnittstellengibt's hier