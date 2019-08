Große Gala am 5. Oktober: "Kulti" wird 50

Konzerte, Tanzgalas, Unterhaltungsprogramme, Messen, Kongresse: Der Kulturpalast Dresden ist seit seiner Eröffnung im Oktober 1969 das kulturelle Herz der Stadt. Auch heute noch, nach mehrjähriger Umbauzeit und Wiedereröffnung als neue Heimat der Dresdner Philharmonie, der Zentralbibliothek und der Herkuleskeule Dresden.

Mit einer Festwoche ab 30. September und einer großen Gala am 5. Oktober wird nun der 50. Geburtstag des in Dresden liebevoll "Kulti" genannten Palasts gefeiert.

Große Gala im Saal

Ab 20 Uhr werden im Großen Konzertsaal namhafte Gäste erwartet, so die Dresdner Philharmonie, der Kreuzchor und der Philharmonische Kammerorchester, außerdem Roland Kaiser, Palastorganistin Iveta Apkalna, Jan Vogler (Violoncello), Yulianna Avdeeva (Klavier) und Olga Peretyatko (Sopran).



Feier im Foyer und der Zentralbibliothek

Die Klazzbrothers, der Philharmonische Kinderchor, das Ensembles des Landesgymnasiums für Musik, der Musaik – Grenzenlos musizieren e. V., der Chor der 49. Grundschule, der Dresdner Kreuzchor und die Banda Internationale sorgen ab 14 Uhr in den Foyers des Kulturpalastes für Stimmung. Das Walking Piano, das größte Klavier der Welt, über sieben Meter breit lädt zum Spielen mit den Füßen ein.

In der Musikbibliothek gibt es die Aktion „Lampenfieber“, eine Bühne für junge Talente der HSKD. In der Studiobühne können Filmbegeisterte den ganzen Tag Kurzfilme schauen – ein Angebot in Kooperation mit dem Filmfest Dresden. In der Dresden-Lounge werden 15 Uhr ehemalige Akteure des Kulturpalastes zum Talk erwartet. 17 Uhr stellt der Dresdner Kameramann und Filmsammler Ernst Hirsch seine Biographie vor. „Das Auge von Dresden“ ist eine sehr persönliche Rückschau, die die Zuhörer mitnimmt auf eine Zeitreise durch Hirschs Leben und seine Heimatstadt.

Open Air auf dem Altmarkt

Das eintrittsfreie Programm startet 19.50 Uhr mit einem Count-Down. Ab 20.15 Uhr übertragt der MDR live aus dem Konzertsaal und vom Altmarkt. Ähnlich wie beim SemperOpernball erleben die Zuschauer im Saal zum Beispiel den Auftritt von Santiano auf dem Altmarkt und die Zuschauer im Freien können Roland Kaiser lauschen, wenn er im großen Saal seine Titel sing. Das Open Air auf dem Altmarkt wird von Kim Fischer moderiert, auch Rainhard Fendrich und Inka Bause sind dabei.

Festwoche ab 30. September

Die Dresdner Philharmonie präsentiert in der Jubiläumswoche mehrere Höhepunkte. Am 1. Oktober gibt es eine Multimediale Lesung zum Mythos Frida Kahlo. Ein Orchesterkonzert „Bilder einer Ausstellung“ folgt am 3. und 6. Oktober. Nach der Jubiläumsgala am 5. Oktober geht es am 6. Oktober mit der Carmina Burana mit Schulchören aus Sachsen weiter. Das Internationale Dixielandfestival präsentiert sich mit einer Jazz-Gala am 7. Oktober.

Am Freitag, 4. Oktober gibt es die Buchpremiere „Mein Leben ist kein Drehbuch“ mit einem der beliebtesten deutschen Schauspieler, Peter Sattmann. In seiner Autobiografie versammelt er außergewöhnliche Geschichten, die ihm unauslöschlich in Erinnerung sind.