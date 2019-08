Neuer Stürmer für Dynamo Dresden

Die SG Dynamo Dresden hat Alexander Jeremejeff vom schwedischen Erstligisten BK Häcken verpflichtet. Der 25-jährige Stürmer wechselt mit sofortiger Wirkung zur SGD und hat einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben. Jeremejeff wird mit der Rückennummer 11 auflaufen.

„Wir haben die Entwicklung von Alexander in den vergangenen Jahren beobachtet und sind froh darüber, dass wir ihn jetzt verpflichten konnten. Er wird die Konkurrenzsituation in unserer Offensive sofort erhöhen und bringt als Spieler die Qualität mit, um sich auch in der 2. Bundesliga durchzusetzen. Alexander konnte in den zurückliegenden Spielzeiten mit einer beständig hohen Torquote auf sich aufmerksam machen, er ist technisch gut ausgebildet und in seiner Spielanlage schwer ausrechenbar“, erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge.

Dynamos achter Sommerneuzugang wird am Mittwoch, ab 10 Uhr, erstmals unter Cheftrainer Cristian Fiel mit seinen neuen Mannschaftskollegen im Großen Garten trainieren.

„Ich bin bereit für diese Aufgabe und freue mich sehr darüber, dass der Wechsel nach Dresden geklappt hat. Ich weiß, was mich erwartet, weil ich mich über den Verein und die Stadt erkundigt habe. Auch mit Linus habe ich im Vorfeld des Transfers ausführlich gesprochen. Dynamo Dresden und die 2. Bundesliga in Deutschland sind für mich jetzt der richtige Schritt in meiner Entwicklung. Ich werde alles dafür geben, um die Mannschaft beim Erreichen unserer Ziele in dieser Saison zu unterstützen“, sagte Alexander Jeremejeff nach seiner Vertragsunterschrift in Dresden.

Alexander Jeremejeff wurde am 12. Oktober 1993 in Göteborg im Südwesten von Schweden geboren. Mit dem Fußballspielen begann der 1,92 Meter große Stürmer in der Jugend bei Tölö IF in seiner Heimatstadt.

Sein Erstliga-Debüt in Schweden feierte Jeremejeff am 4. April 2014 für „Bollklubben Häcken“. Von 2016 bis 2018 ging der Stürmer für Schwedens Rekordmeister Malmö FF auf Torejagd, bevor er wieder nach Häcken zurückkehrte. In Malmö wurde er unter anderem von Ex-Dynamo Uwe Rösler trainiert. In der aktuellen Spielzeit gelangen Dynamos Neuzugang für BK Häcken in 19 Spielen acht Treffer und sechs Torvorlagen in Schwedens höchster Spielklasse.

Alexander Jeremejeff debütierte am 8. Januar 2019 gegen Finnland für die schwedische Auswahl und bestritt bisher ein A-Länderspiel. (pm)

Desweiteren hat die SGD Luka Štor vom slowenischen Erstligisten NK Aluminij verpflichtet. Der 21-jährige Stürmer wechselt mit sofortiger Wirkung zu Dynamo und hat einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben. Štor wird mit der Rückennummer 37 auflaufen.

„Luka ist ein junger Stürmer, der Wucht und Athletik sowie einen schnörkellosen ersten Kontakt mitbringt. Er ist ein Stürmertyp moderner Prägung, wir sehen in ihm das Potential, unser Spiel mit seinen Qualitäten zu bereichern. Seine Art Fußball zu spielen, passt zu Dynamo Dresden und der Atmosphäre in unserem Stadion, weil Luka Herz und Leidenschaft auf den Platz bringt. Wir werden ganz sicher viel Freude an dem Jungen haben, wenn wir ihm die nötige Zeit zur Eingewöhnung in der 2. Bundesliga geben“, erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge.

„Mit dem Wechsel nach Deutschland geht für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich hatte schon als kleiner Junge den Wunsch, einmal in diesem fußballverrückten Land zu spielen. Ich bin für das in mich gesetzte Vertrauen sehr dankbar. Die Verantwortlichen von Dynamo Dresden haben sich sehr um mich bemüht und mir in den persönlichen Gesprächen eine überzeugende Perspektive bei diesem besonderen Verein aufgezeigt. Ich werde weiter hochmotiviert an mir arbeiten, damit ich schnellstmöglich mit dem Team auf dem Platz stehen kann“, sagte Luka Štor nach seiner Vertragsunterschrift in Dresden.

Luka Štor wurde am 5. Juli 1998 in Šempeter pri Gorici in Slowenien geboren. 25 Kilometer von seinem Geburtsort entfernt begann der U21-Nationalspieler seines Heimatlandes bereits als Fünfjähriger bei NK Primorje Ajdovscina mit dem Fußballspielen.

2008 wechselte der 1,78 Meter große Stürmer in die Nachwuchsschule von ND Gorica, bevor er 2013 von Sloweniens Rekordmeister NK Maribor verpflichtet wurde.