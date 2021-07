Durchsuchungen in Dresden, Pirna und MeiÃŸen

Writing a dissertation is a very difficult process and takes a lot of time. To do this, you need to have specific skills and knowledge. The reasons why students buy dissertations online is that they are available for an affordable price, and College Thesis Help saves time and effort needed to develop an excellent one. Read more Die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, wurden insgesamt 15 Wohnungen in Dresden, Meißen, Pirna und Umgebung durchsucht. Dabei seien 42 Handys, 21 Computer und 134 Speichermedien beschlagnahmt worden. Ermittelt werde derzeit gegen 14 Beschuldigte.

Mit dem Einsatz, so hieß es, solle der signifikanten Zunahme von Ermittlungsverfahren aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpornographie effektiv begegnet werden. An dem Einsatz waren 43 Beamte der Polizeidirektion Dresden sowie etwa 70 Beamte der Sächsischen Bereitschaftspolizei beteiligt. Einen ähnlichen Einsatz hatte es bereits am 28. April 2021 gegeben.

