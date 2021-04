DFB terminiert Nachholspiele

Informing students on the best possible method of buying http://bebcho.net/?master-thesis-autism from reputable websites offering only high-quality papers in all subjects Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Dynamos Nachholspiele gegen den MSV Duisburg und den KFC Uerdingen terminiert.

Demnach empfängt die Sportgemeinschaft am Mittwoch, 28. April, 19 Uhr, den MSV Duisburg im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion. Am Samstag, 1. Mai, 14 Uhr, folgt dann die Auswärtspartie beim KFC Uerdingen.

Das ebenfalls auf diesen Tag terminierte Viertelfinale im Sachsenpokal gegen den Bischofswerdaer FV 08 muss entsprechend verschoben werden. In enger Absprache mit dem Sächsischen Fußballverband und dem Bischofswerdaer FV ist die Pokalpartie auf Mittwoch,12. Mai, 18 Uhr, ins Rudolf-Harbig-Stadion verlegt worden.

(pm/SG Dynamo Dresden)