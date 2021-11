Blutspende-Wettkampf mit Olympiasieger

Der Sportler startet gemeinsam mit dem DRK und verschiedenen Partnern eine Challenge. Es geht darum, ob Rösch es schafft, bis 26. November mindestens 300 Menschen zur Blutspende zu animieren. Wird sie gewonnen, plant Michael Rösch eine Spende an den Sonnenstrahl e.V. Dresden für krebskranke Kinder und deren Familien. Pro geleisteter Blutspende will er dann zehn Euro spenden.

Am 12. und 13. November ist der Sportler vor Ort. Dann lädt Michael Rösch auf der Aktionsfläche in der Centrum Galerie im Rahmen der Biathlon-Deutschland-Tour zum Biathlon-Schnupper-Training auf interaktiven Sportgeräten ein. Nach dem Training kann dann beim DRK direkt Blut gespendet werden.

Zeiten: 12. November von 12 bis 19 Uhr; 13. November von 10 bis 18 Uhr.

Blutspendezeiten vom 15. bis 26. November: Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 14 bis 19 Uhr. Alle Blutspender nehmen automatisch an einer Verlosung der Centrum Galerie teil.