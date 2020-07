Abendsportfest: Sprint-Elite am Startblock

Dresden. Monatelang hat die Corona-Pandemie die Leichtathletik ausgebremst. Doch jetzt gibt die deutsche Elite wieder richtig Gas. Fast die gesamte deutsche Sprintelite gibt sich beim DSC-Abendsportfest am 10. Juli ab 16 Uhr im altehrwürdigen Steyer-Stadion ein Stelldichein. So führt bei den Männern WM-Starter Marvin Schulte (SC DHfK Leipzig) die Startliste über 100m an. Der U18-Europameister von 2016 und Staffel-Europameister U23 im vergangenen Jahr, bekommt es mit Roy Schmidt (Leipzig), Philipp Trutenat (TV Wattenscheid), Deniz Almas (VfL Wolfsburg), Steven Müller (LG OVAG Friedberg-Fauerbach) und Robert Hering (TV Wattenscheid) zu tun. Auch DSC-Sprinter Simon Wulff, der Mitte Juni die 1. Track Night in Dresden gewinnen konnte, will wieder ein Wörtchen mitreden. Als amtierender U23-Staffeleuropameister gehört er wieder zu den Medaillenkandidaten. Über die 200m ist der Sieger der Track Night, Steven Müller, wieder dabei. Den Sieg streitig machen wollen dem WM-Teilnehmer gleich zwei DSC-Sprinter: Frieder Scheuschner und womöglich auch Dominik Wache. Über die Stadionrunde duelliert sich der amtierende Deutsche Hallenmeister Kevin Joite vom DSC mit dem deutschen Vizemeister von 2019, Marvin Schlegel (LAC Erdgas Chemnitz), der 2019 U23-Staffel-Europameister wurde. Im Dreisprung treten der frühere Europameister Max Heß (Chemnitz) und bei den Frauen u.a. Maria Purtsa (Chemnitz) an. Die Meldeliste im Speerwurf führt 90m-Werfer Johannes Vetter an, der erstmals nach sechs Jahren wieder in seinem früheren Wohnzimmer wirft. Bei den Frauen gibt U23-Bronzegewinnern Chiara Schimpf vom Dresdner SC ihr Comeback nach Verletzungs- und Coronapause. Sie bekommt es über die 100m mit Sandra Dinkeldein (SV Werder Bremen) und der wohl allen bekannten Rebekka Haase (Sprintteam Wetzlar) zu tun. Zeitplan der Wettkämpfe hierMonatelang hat die Corona-Pandemie die Leichtathletik ausgebremst. Doch jetzt gibt die deutsche Elite wieder richtig Gas. Fast die gesamte deutsche Sprintelite gibt sich beim DSC-Abendsportfest am 10. Juli ab 16 Uhr im altehrwürdigen Steyer-Stadion…

weiterlesen