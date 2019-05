100 Jahre: Im Heinz-Steyer-Stadion wird gefeiert

Der Dresdner Sportclub 1898 ist seit Anfang an stark mit dem Heinz-Steyer-Stadion verbunden. Die DSC-Elf bestritt hier am 12. Oktober 1919 zur Einweihung des damaligen DSC-Stadions am Ostragehege das Eröffnungsspiel gegen den VfB Leipzig. Noch heute ist das Heinz-Steyer-Stadion Heimat der DSC-Fußballer und der DSC-Leichtathleten.

Gemeinsam haben der Eigenbetrieb Sportstätten und der Dresdner Sportclub daher in diesem Jahr ein großes Stadionfest und mehrere Höhepunkte zum Jubiläum geplant. Anlass für das Fest am kommenden Samstag (18. Mai) ist das DSC-Jugendmeeting Leichtathletik.

Saisonstart für Olympiaspringerin Jenny Elbe

Im Innern des Stadions werden ab 12 Uhr die Leichtathletikwettbewerbe des Jugendmeetings mit knapp 400 Startern aus ganz Deutschland ausgetragen. Das Hauptprogramm startet um 14 Uhr. Doch nicht nur die besten deutschen Jugendathleten kämpfen um Siege und Normen für deutsche und internationale Höhepunkte, das Meeting ist auch traditionell der Saisonauftakt für DSC-Dreispringerin Jenny Elbe. Nachdem die 29-Jährige 2018 aufgrund einer Gürtelrose-Erkrankung die Saison vorzeitig beenden und den Traum von der Heim-EM begraben musste, will sie es nun noch einmal wissen. "Der Formaufbau nach meiner Erkrankung war nicht einfach und auch die Hallensaison lief noch nicht ganz nach Wunsch. Aber mein Ziel steht ganz klar: Ich möchte 2020 noch einmal zu den Olympischen Spielen.

In diesem Jahr steht am Ende einer langen Saison die WM in Doha an. Dafür sind 14,20m nötig. Gemessen an meiner Bestleistung ist dies möglich, aber nach zwei Seuchenjahren auch nicht das Einfachste", sagt die mehrfache Deutsche Meisterin vom DSC. "Was ich dieses Wochenende zeigen kann, wird auch für mich spannend. Ich möchte zumindest an die Ergebnisse der Hallensaison anknüpfen", so Jenny Elbe, die aus dem Winter eine Weite von 13,76m stehen hat. Zu tun bekommt es Jenny Elbe ab 14.15 Uhr unter anderem mit Maria Purtsa aus Chemnitz.

Ausstellung im "Casino" und Führung durch die Anzeigetafel

Im "Casino" in der Steintribüne werden die 100-jährige Geschichte des Stadions sowie die Zukunftspläne in Form einer Ausstellung präsentiert. Ralf Gabriel, Betriebsleiter des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden, wird diese Zukunftsvisionen zu zwei Terminen (15 und 16 Uhr) vorstellen. Einen Ausflug in die Vergangenheit können die Gäste bei der Besichtigung der alten Anzeigetafel machen. Es werden um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr Führungen in kleinen Gruppen angeboten.

Heike Drechsler & Täve Schur: Ehemalige kehren ins Stadion zurück

Ehemalige Athleten, die die Geschichte des Stadions prägten, werden an diesem Tag vor Ort sein und das Rahmenprogramm mit Interviews und einer Autogrammstunde bereichern. Die ehemaligen Leichtathletinnen Heike Drechsler, Marlis Göhr, Ruth Fuchs und Renate Stecher sowie Radsportlegende Täve Schur haben zugesagt. Alle haben in diesem Stadion Weltrekorde in ihrer Sportart aufgestellt. Auch erfolgreiche Leichtathleten des DSC wie Hagen Melzer, Ramona Raulf (ehemals Neubert), Jörg Peter, Karl-Heinz Leiteritz oder Fritz Köppen werden da sein.

Mitmach-Aktionen und Sportabzeichen für Kids

Vor dem Stadion, im Eingangsbereich des Sportpark Ostra, wird ein Mitmachparcours aufgebaut. Hier können sich die Gäste in diversen Sportarten ausprobieren und ihre koordinativen Fähigkeiten testen. Zu erleben gibt es neben den vielfältigen Sport-, Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten außerdem eine Speed Ball Box (Fußball Geschwindigkeitsmessung), eine Riesenrutsche, eine T-Wall, einen Bungee Run, eine Kurzsprintmessung und den Flizzy-Parcour. Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren können vor Ort das Kindersportabzeichen "Flizzy" ablegen.

Der Eintritt ins Stadion ist an diesem Tag frei.

Freundschaftsspiel am 26. Mai

Auch die DSC-Fußballer beteiligen sich an den Feierlichkeiten und bieten am 26. Mai um 13 Uhr mit einem Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Lok Leipzig einen weiteren Höhepunkt. Der heutige Lok Leipzig steht in der Tradition des VfB Leipzig, gegen den der DSC 1919 zur Stadioneröffnung mit 0:1 verlor. "Da ist also quasi seit 100 Jahren eine Rechnung offen, die wir vielleicht begleichen können", sagt DSC-Abteilungsleiter Marcus Zillich.