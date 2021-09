Talente gesucht fÃ¼r den Weihnachtsmarkt

Order top-notch Research Paper Oninvestment Advisors Representatives help online. Professional custom essay writing service from expert writers and editors. Fast turnaround guaranteed 24/7. Vom 3. Bis 5. Dezember findet auf dem Bischofswerdaer Altmarkt der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Für die kulturelle Umrahmung des Weihnachtsmarktes werden noch Talente, egal ob jung oder alt, gesucht. Auf einer kleinen Bühne besteht die Möglichkeit für Vereine jeder Art, Musikgruppen, Chören, Tanzgruppen, Solisten oder jeden der sich dazu berufen fühlt, sich im Rahmen des Weihnachtsmarktes auf dem Altmarkt dem Publikum zu präsentieren.

Interessierte haben bis zum 22. Oktober Zeit sich bei der Stadtverwaltung zu melden. Ansprechpartnerin ist Jana Kalauch, die in der Stabstelle, Bereich Kultur arbeitet. Die Verwaltungsmitarbeiterin ist im Rathaus Bischofswerda oder per Mail unter: jana.kalauch@bischofswerda.de zu erreichen.

Für die Planung des Bühnenprogramms werden folgende Angaben benötigt:

Anzahl der Personen und ihr Alter

Programmname und Dauer des Programms

das Genre der Aufführung

benötigte Technik und benötigter Platzbedarf