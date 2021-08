Neuer Cheftrainer fÃ¼r Budissa Bautzen gefunden

21 reviews for http://www.heimwerkertools.com/?professional-research-paper-writers, 4.9 stars: 'I was given a great customer service. The best thing about working with them is their individual approach to every order and that they stay in touch with you throughout the process of writing. They are also open for suggestions. You might be sceptical when asking someone to write an essay for you for the first time, so was I, but having used their Der 38-jährige Stefan Richter ist ab sofort Cheftrainer der Oberligamannschaft der FSV Budissa Bautzen. Von 2011 bis 2014 spielte Stefan bereits im Verein und stand dabei in 67 Oberligaspielen zwischen den Pfosten. Zuletzt war Stefan über zwei Jahre als Trainer der A-Junioren tätig, somit kennt er sich im Verein, sowohl im Jugend- als auch im Männerbereich, gut aus.

„Jeden Spieler qualitativ zu verbessern"

„Ziel ist es, die Integration junger Talente aus dem Verein und der Region erfolgreich fortzuführen und jeden einzelnen Spieler qualitativ zu verbessern“, so der neue Cheftrainer. Weiter führt er aus: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Gleichzeitig fällt mir es auch schwer, die A-Junioren nun zu verabschieden, bin mir aber sicher, dass die Spieler mit meinem Nachfolger genauso viel Spaß und Erfolg haben werden“.

Der neue Cheftrainer steht bereits beim nächsten Auswärtsspiel gegen den FSV Martinroda an der Seitenlinie.