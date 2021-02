Nachfolger fÃ¼r Supermarkt dringend gesucht

Es ist 7 Uhr morgens. Im Eingangsbereich des Marktes duftet es nach frischen Brötchen vom Bäcker nebenan. Früh­aufsteher befinden sich bereits vor den aufge­füllten Regalen und erle­digen ihren Wochenein­kauf. Vor allem wird das vielfältige und teilweise einzigartige Warensor­timent geschätzt. »Viele unserer Kunden kommen nur zu uns, weil wir Pro­dukte anbieten, die es in anderen Supermärkten nicht gibt«, sagt der 64-jährige Inhaber seines »nah & frisch« Super­marktes.

Die Anfänge begannen im kleinen Rahmen: Christfried Köhler ist gelernter KFZ-Elektriker, doch die Einzelhandels­branche hatte ihn schon immer interessiert. In Putzkau wagte er als Quereinsteiger eine neue berufliche Herausforde­rung und übernahm die Verantwortung für einen kleinen Laden im Ort. Die Ausbildung zum Einzel­handelskaufmann holte er nach – wohlgemerkt abends nach Feierabend. Am 1. Januar 1996 übernahm er den Ein­kaufsladen in Neukirch/Lausitz – damals noch unter den Namen »Spar-Markt Köhler«.

Seitdem sind 25 Jahre vergangen. Viele Stammkunden aus dem Ort und umliegen­den Gemeinden kennt er mittlerweile persönlich. Nun ist es Zeit, kürzer zu treten. Schon aus ge­sundheitlichen Gründen: Vor sechs Jahren erlitt er einen Herzinfarkt. Frau und Tochter mussten den Laden zeitweise über­nehmen. Die Suche nach einem Nachfolger war dringender denn je.

Die Nachfolgerfrage blieb bisher ohne Erfolg. Zwar haben einige Interes­senten angeklopft, aber diese hatten mit der 300 Quadratmeter großen Verkaufsfläche andere Pläne. »Ich würde mir wünschen, dass jemand den Markt übernimmt und könnte auch Hilfe­stellung und Tipps für die erste Zeit anbieten«, so der Marktleiter. Auch die Vermietung der Fläche als Super­markt wäre für ihn eine Option.

In den letzten Jahren hat­te Christfried Köhler viel Geld investiert. So wurde zum Beispiel der Einbau einer neuen Heizungs­anlage, die Vergrößerung der Ladenfläche und ver­schiedene Renovierungs­arbeiten durchgeführt: »Der Markt kann so wie er ist direkt übernommen werden«. Ebenfalls steht vor Ort ein eingespieltes Team aus drei Verkäufe­rinnen bereit. Potentielle Interessen­ten können sich gern im Laden an der Parkstraße 1 in Neukirch/Lausitz melden. Für Christfried Köhler besteht weiter­hin die Hoffnung, sein Lebenswerk aufrecht zu erhalten und seinen treuen Kunden eine Ein­kaufsmöglichkeit in der Zukunft anzubieten.