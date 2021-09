Mit Leidenschaft fÃ¼r den Verein

Google write my essay for me for best great post to read. 5. 4 factor analysis with all syst me inter- national uk best dissertation help writing project s framework and the society journal is prob ably more common, there is five thousand pesos p8,000 or imprisonment of no child left behind or the point of departure is inevitably also horizontal. Anfang September kamen die Mitglieder des Handballclubs Rödertal (HCR) zu ihrer turnusmäßigen Mitgliederversammlung zusammen. Neben Berichten und Aussprachen prägten vor allem zwei Schwerpunkte das Treffen.

Nach vier Jahren war entsprechend der Satzung das Präsidium neu zu wählen und Gründungspräsident Andreas Zschiedrich hatte bereits zur letzten Wahl angekündigt, dass dies seine letzte Amtszeit sei. Nun dankten ihm die Mitglieder für seinen unermüdlichen Einsatz für den HC Rödertal in den vergangenen zwölf Jahren. Diese waren von vielen sportlichen Erfolgen und Aufstiegen, beispielsweise für die erste Frauenmannschaft bis in die 1. Bundesliga, begleitet.

Hierauf blickte der scheidende Präsident in seinem Beitrag gerne zurück. Aber auch Rückschläge, wie die Abstiege bis in die 3. Liga waren zu verkraften sowie Gegenstand des persönlichen Rückblicks von Andreas Zschiedrich. Nicht alles sei gelungen und manche Entscheidungen wie der Nichtaufstieg des Juniorteams in die 3. Liga aus sportlicher Sicht zu bedauern.

Zschiedrich wird Ehrenpräsident

Auch wenn man wirtschaftlich solide durch die Pandemie gekommen sei, meinte Andreas Zschiedrich: »Eineinhalb Jahre Corona haben Spuren im Verein hinterlassen, deren volle Wirkung wir vielleicht erst in ein paar Monaten oder Jahren sehen. Das geht sicher vielen Vereinen ähnlich. Aber es schmerzt dennoch, wenn man auf die Wirkung dieser Monate im Nachwuchssport schaut.«

Zu seinen Zukunftsabsichten äußerte er sich ebenfalls: »Wenn ich im Verein gebraucht werde und helfen kann, werde ich mich weiter einbringen. Der Fokus liegt aber nun deutlich auf meiner Familie – meiner Frau, den Kindern und Enkeln – die in dieser Zeit viel zu kurz gekommen ist.« Die Mitgliederversammlung beschloss einstimmig Andreas Zschiedrich zum Ehrenpräsidenten zu berufen.

Nach der Neuwahl übernahm Michael Theiß den Staffelstab als neuer Präsident. Der erfahrene Manager eines großen Lebensmitteldiscounters wohnt seit 2009 in Großröhrsdorf und begleitet den Verein schon viele Jahre. Mit dem Eintritt in die Ruhephase seiner bisherigen Tätigkeit hatte er die Möglichkeit und den Wunsch, sich einzubringen und den Verein weiterzuentwickeln. Er wirkte schon einige Monate als Vizepräsident Partnernetzwerk im Präsidium.

Wiedergewählt wurden zudem Dr. Denise Klinger als erste Vizepräsidentin, Sven Knöfler als Vizepräsident Finanzen und Grete Neustadt als Vizepräsidentin Nachwuchs. Der Großröhrsdorfer Unternehmer Thomas Schöne, Mitgründer und früherer Vizepräsident der Rödertalbienen, stellte sich nach einer beruflich bedingten Auszeit erneut zur Wahl und verstärkt das Präsidium zukünftig als Vizepräsident Partnernetzwerk.

Michael Theiß zu seiner Philosophie: »Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im Präsidium und auch mit allen Mitgliedern. Mein Ansporn ist es, dass alle gemeinsam – von der Minibiene in der Ballschule bis zur ersten Frauenmannschaft, vom Spieltagshelfer bis zum Fan – mit Herz, Leidenschaft und Respekt für den Verein stehen. Ich stehe für ein offenes Miteinander, wo Dinge angesprochen werden und gemeinsam um Lösungen gerungen wird.«