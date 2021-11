Ideenreichtum schlÃ¤gt Erfahrung

Brand in Ottenhain: Kaminholz fing Feuer

http://www.jazz-frankfurt.de/good-ways-to-start-a-research-paper/. People are now too lazy to buy products in stores like bricks and mortar. This triggers and motivates online shopping sites to prosper. eBay as one of the examples showing how these types of online stores sell their products to make profits. Moreover, accessories, clothing, pop cultural products are the main objects that have been sell and resale; however Ottenhain. Beim Brand eines Einfamilienhauses in Ottenhain ist am Sonntag nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, da die Bewohner nicht zu Hause waren, als das Feuer ausbrach. „Der Ausbruch lag wahrscheinlich auf der Terrasse, wo Kaminholz gestapelt war. Dieses fing aus gegenwärtig unbekannter Ursache Feuer“, teilt die Polizeidirektion Görlitz mit. Das Feuer griff von der Terrasse auf das Dach des Hauses über. Auch ein in der Nähe stehender Baum wurde Opfer der Flammen. Die Feuerwehr war mit 85 Kameraden vor Ort. Das Haus ist gegenwärtig nicht bewohnbar. Zur Klärung der Brandursache wird ein Brandursachenermittler eingesetzt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.Beim Brand eines Einfamilienhauses in Ottenhain ist am Sonntag nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, da die Bewohner nicht zu Hause waren, als das Feuer ausbrach. „Der…